Масштабний воєнний злочин: удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу в 5 областях

Загроза стихійного лиха

Росіяни атакували хімічне підприємство, на якому виготовляли ракетне паливо.

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Потужний вибух на підприємстві внаслідок російського обстрілу — це «дуже погані новини», попереджають аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed.

«На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення терміну (його придатності — ред)», – зауважили екологи.

Massive explosion reported in Pavlohrad in Dnipropetrovsk Oblast following Russian attack. Unclear what has been targeted. pic.twitter.com/sWiILsZ2we — Faytuks News Δ (@Faytuks) April 30, 2023

Аналітики посилаються на статтю української служби BBC за січень 2020 року, де йшлося про те, що вибух на цьому заводі може призвести до екологічного лиха не лише на Дніпропетровщині, а й ще у чотирьох областях.

У матеріалі розповідали, що на підприємстві зберігаються залишки балістичних ракет, а кілька років тому держава припинила фінансувати програму їхньої утилізації. Керівники заводу попереджали, що детонація лише одного елементу ракети може спровокувати ланцюгову реакцію. Масштаби катастрофи можуть бути величезними через величезну кількість палива, що зберігається. Якщо трапиться така надзвичайна ситуація, знадобиться майже 80 років для відновлення екосистеми у 5 регіонах.

Експерти GeoConfirmed закликали провести розслідування інциденту. Також вони наголосили, що росіяни, ймовірно, знали про ризики і обстріл може бути визнаним черговим масштабним воєнним злочином армії РФ.

Нагадаємо, в ніч на понеділок росіяни атакували ракетами Дніпропетровську область. У Павлограді було пошкоджено промислове підприємство. Внаслідок обстрілу загинули двоє молодих чоловіків, постраждали понад 40 людей, серед яких п’ятеро – діти. Крім хімічного заводу понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів.