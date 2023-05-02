Можемо вийти на кордони 1991 року: чого очікувати від українського контрнаступу

ЗСУ ГОТУЮТЬСЯ ДО УДАРУ

Підготовка до українського контрнаступу вже на завершальній стадії, а результати українці побачать незабаром. Про це повідомили міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов. RFI розпитало військових експертів про очікування від майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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Очікування від контрнаступу

У нещодавньому інтерв’ю український Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ планує контрнаступ. При цьому глава держави вірить, що Україні зрештою вдасться витіснити сили окупаційної армії та повернути Кримський півострів під свій контроль:

Ми точно деокупуємо Крим. Це буде легше, ніж те, що відбувається зараз… Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо до адміністративних кордонів Криму. Ви побачите, як росіяни тікатимуть... Вони тікатимуть із Криму. І тікатимуть швидше, ніж із Донбасу. Вони навіть не уявляють, щ о як тільки ми дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди вийдуть на вулиці і гнатимуть цю " владу" із Криму. Так воно й буде

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Звільнення Криму як основна мета контрнаступу звучить від багатьох політиків та експертів. Проте точний напрям українського удару відомий обмеженому колу людей. І він, звичайно, не розголошується.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначає, що жоден попередній наступ український військ не відбувався за одним і тим самим сценарієм. Тому й тут ми можемо очікувати чогось зовсім нового:

— Я не думаю, що цього разу буде щось схоже, наприклад, на «харківську» операцію. Навіщо робити те, що передбачено й до чого ворог може бути готовим. До того ж ситуація трохи інша, якщо порівнювати харківський плацдарм із тими, на яких зараз може відбуватися контрнаступ. Вони відрізняються рельєфно, ландшафтно, лініями оборони, силами та засобами, які є в окупантів. Тому саме «харківський» сценарій навряд чи буде реалізовано.

Українські військовослужбовці на навчаннях на полігоні в Запорізькій області, квітень 2023 року. © REUTERS / STRINGER

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, контрнаступ може розвиватися за двома сценаріями:

— Перший: українським військам вдасться використати швидкість та несподіваність, знайти слабку ланку в лінії оборони противника, завдати потужного удару та розбити лінію фронту. У такому випадку росіяни просто розгубляться, і в їхніх лавах почнеться хаос. Це б дало можливість завдати їм якомога більше втрат та швидко звільняти окуповані території. За такого варіанту можливо те, що українські війська звільнять більшу частину окупованих територій. Можливо, навіть усі. Але це оптимістичний сценарій.

Другий сценарій передбачає, що ворог чинитиме опір й утримуватиме деякі позиції. За таких обставин українській армії, пояснює Мусієнко, потрібно буде більше снарядів, боєприпасів та зброї, щоб завдати потужних уражень ворогові та створити вогневий вал:

— Такий сценарій також буде успішним, однак це не дозволить деокупувати всі території та вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Але є можливість принаймні деокупувати лівобережну Херсонщину, Запорізьку область та вийти на Перекопський перешийок. Або ж відкинути російські війська на сході, звільнити частину Луганщини та Донеччини, можливо, дійти до Маріуполя.

ЗСУ потрібні далекобійні ракети

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримала вже 98% обіцяних союзниками бойових машин. Зокрема, 230 танків, 1550 одиниць бронетехніки й багато боєприпасів. Те, що Україна одержала майже всю потрібну для початку контрнаступальної операції допомогу, також підтвердив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Танк «Леопард 2» © AP / Martin Meissner

Із такою кількістю озброєння (принаймні з того, що відомо з відкритих джерел) є шанси на успіх. Адже ще наприкінці минулого року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що для перемоги над російською армією та виходу хоча б на кордони 23 лютого йому потрібно 300 танків, 600–700 БМП та 500 гаубиць.

Але для успішного контрнаступу, вважає Мусієнко, українська армія потребує далекобійні ракети:

— Інтрига в 2%, які залишилося поставити. Що там буде? Хотілося б, щоб це були далекобійні ракети. Тому що це та зброя, яка нам дуже потрібна для того, щоб завдавати ударів по дальніх оперативних тилах російський військ. Окрім того, нам фактично на конвеєр треба поставити постачання снарядів та боєприпасів. Адже для вибиття російських військ із їхніх позицій потрібна велика кількість БК.

Запуск тактичної ракети MGM-140 ATACMS із системи M142 HIMARS © US Army

Росія не готова

Російська армія, навіть зважаючи на її чисельність і довгі, вириті нею траншеї, не готова до наступу українських сил. Про це пише «Сі-Ен-Ен». Аналітики видання вказують на декілька причин, які свідчать про неможливість росіян протистояти українцям:

Те, що РФ не готова до контрнаступу ЗСУ, вказують саме події останніх трьох днів. По-перше, звільнення заступника міністра Міноборони РФ із логістичної частини Михайла Мізінцева. У російському оборонному відомстві ніяк не пояснили такої кадрової перестановки, а просто затвердили Олексія Кузьменка на новій посаді. Його звільнили саме зараз, коли Україна готує контрнаступ. І це сигнал про сум’яття, у якому перебуває кремлівське керівництво

Також «Сі-Ен-Ен» звертає увагу на Євгена Пригожина, який розповів про всі складнощі, з якими доводиться стикатися. З його публічних заяв, ПВК «Вагнер» нібито зазнає такого дефіциту боєприпасів, що може відійти від Бахмута.

Російські військові на полігоні на території окупованої Донеччини, жовтень 2022 року. © AP

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко також вказує на те, що росіяни не готові. На його думку, справа тут не тільки в недостатньому забезпеченні російської армії технікою та боєприпасами, хоча із цим також у ворога є проблеми:

— Вони не готові в іншому. Вони не розуміють, із якого напрямку, коли, у якій кількості та якими силами та засобами почнеться наш контрнаступ. І саме це впливає на те, що їх дії на фронті хаотичні. Будуючи лінію оборони, вони намагаються розміщувати свої підрозділи по лінії боєзіткнення для блокування нашого просування, але це відбувається хаотично. От саме в цьому форматі вони дійсно не готові.

Олександр Мусієнко також говорить про те, що російське командування нервує, і помітно, що в Росії остерігаються українського контрнаступу. Але готові чи не готові росіяни до нашого контрнаступу, вважає військовий експерт, покажуть бойові дії:

— Вони відчувають свою невпевненість. Розуміють, що мають серйозні проблеми та, вочевидь, не в силах їх вирішити та підготуватися належним чином до контрнаступу. Водночас вони намагаються створити картинку, щоби показати готовність протидіяти українським військам: копають траншеї, встановлюють бліндажі, вогневі точки, опорні пункти. Але росіянам потрібні люди та ресурс, щоби це все захистити. А за умов знищення російських складів, перешкоджання та переривання логістики, захищати це буде дуже важко.