Перші кроки на Південь: шість країн Африки погодились на відкриття посольств України

Донести українську позицію

Наразі в МЗС України визначаються з кандидатурами послів. Також Київ вперше організовує семінари для африканських дипломатів.

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«Ми вже отримали від шести африканських країн згоду на відкриття посольства. Це перший крок, з якого все починається. Ми шукаємо активно і вже перебуваємо на просунутій фазі визначення майбутніх послів у цих країнах», – сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

При цьому міністр не уточнив, про які саме країни Африки йдеться. У відносинах з африканськими країнами Україна рухається з двох сторін, наголосив Дмитро Кулеба. По-перше, Київ збільшує присутність на континенті, по-друге — вдосконалює механізми ангажування африканських дипломатів в українську проблематику.

Так міністерство закордонних справ вперше в історії організовує тренінги та семінари для африканських дипломатів, які опікуються у своїх МЗС питаннями Європи та України.

«У такий спосіб ми насичуємо їх своїм баченням та допомагаємо їм краще зрозуміти, що відбувається, і відповідно – зайняти більш прихильну позицію», – розповів Кулеба.

У грудні президент України Володимир Зеленський анонсував перезавантаження відносин з країнами Африки. У межах цієї політики створять торговий дім «Україна – Африка» та десять нових посольств.

На початку жовтня минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почав перше в історії України дипломатичне турне Африкою, проте мусив перервати його і повернутися до Києва після масованих російських обстрілів України 10 жовтня.