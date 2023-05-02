Підприємці з Дніпра намагались нелегально вивезти до Ірану двигуни до військових літаків

Гроші не пахнуть

СБУ запобігла нелегальному вивезенню в Іран двигунів до військово-транспортних літаків.

Йдеться про два турбореактивні авіадвигуни Д-36, які бізнесмени хотіли продати іноземцям за $400 тис.

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Про це повідомляє СБУ.

«Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її», — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню в Іран двигунів до військово-транспортних літаків. © СБУ / Telegram

Двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. «Замовники» планували використати «товар» на військово-транспортних літаках АН-74.

Авіаційні комплектуючі вже вилучили для проведення експертиз. Згодом їх можуть передати на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, у березні СБУ викрила одеську компанію, яка постачала РФ інертний газ високої очистки для виготовлення лазерних прицілів для російських танків та високоточних видів озброєння.

Також у березні правоохоронці встановили, що експрезидент «Мотор Січ» блокував поставку бойового гелікоптера для української розвідки.