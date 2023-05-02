Український гурт TVORCHI вирушив потягом у Ліверпуль

Євробачення-2023

TVORCHI вирушили на Євробачення до Ліверпуля

Музиканти Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні, вже прямують до Великої Британії на 67-й пісенний конкурс.

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Про це повідомили в Укрзалізниці.

Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні роздають автографи, 1 квітня 2023 року. © UkrzalInfo / Telegram

«Гурт TVORCHI... вчора ввечері відправився поїздом Київ — Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля, де вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу», — йдеться у повідомленні.

TVORCHI вирушили на Євробачення до Ліверпуля © UkrzalInfo / Telegram

Під час відправлення потяга на табло вокзалу висвітився напис: «TVORCHI - Євробачення». Залізничники також увімкнули пісню Heart of Steel. Саме з нею музиканти виступатимуть в фіналі Євробачення.

Вже 5 травня TVORCHI мають провести репетицію в Ліверпулі. А 13 травня вони представлять Україну у гранд-фіналі Євробачення-2023.

67-й пісенний конкурс Євробачення мав відбутися в Україні, адже в 2022 році переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія». Але через повномасштабне вторгненням РФ міжнародне шоу проводитимуть у Великій Британії, виконавець якої посів тоді друге місце.