Нічна атака росіян: вибухи лунали в Києві та області, Дніпрі та Запоріжжі

Росія атакує мирних

Уламки іранського безпілотника Shahed, який у РФ маркували як "Герань-2", збитого поблизу Куп’янська, Україна.

На Київщині та в Дніпрі працювала ППО, над столицею збиті всі дрони.

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Повітряна тривога у низці областей пролунала близько першої ночі. В Київській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Пізніше у міській адміністрації столиці України заявили, що ППО збила всі «шахеди», які летіли на Київ. Це — вже третя атака на столицю за останні 6 днів.

Над Дніпропетровщиною збили 7 дронів, повідомили в ОВА. Та один «шахед» дістався цілі: є влучення у адмінбудівлю. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Постраждалих немає.

Над Україною за ніч знищений 21 БпЛА, заявили у Повітряних силах. Всього росіяни випустили 26 дронів. Безпілотники атакували Україну з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

Для знищення «шахедів» українські військові використали зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи.

Нічна атака дронів © ПС ЗСУ

Вибухи вночі також лунали в Запоріжжі. Голова громадської ради в Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що у місті попередньо є влучання ракетою С-300. Підтверджень від місцевої влади цієї інформації наразі немає.