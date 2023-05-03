Росія атакує мирних

Нічна атака росіян: вибухи лунали в Києві та області, Дніпрі та Запоріжжі

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Уламки іранського безпілотника Shahed, який у РФ маркували як "Герань-2", збитого поблизу Куп’янська, Україна.
Уламки іранського безпілотника Shahed, який у РФ маркували як "Герань-2", збитого поблизу Куп’янська, Україна. AP - Ukrainian military's Strategic Communications Directorate
Автор тексту: Оксана Вітер
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На Київщині та в Дніпрі працювала ППО, над столицею збиті всі дрони.  

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Повітряна тривога у низці областей пролунала близько першої ночі. В Київській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони. Пізніше у міській адміністрації столиці України заявили, що ППО збила всі «шахеди», які летіли на Київ. Це — вже третя атака на столицю за останні 6 днів. 

Над Дніпропетровщиною збили 7 дронів, повідомили в ОВА. Та один «шахед» дістався цілі: є влучення у адмінбудівлю. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Постраждалих немає. 

Над Україною за ніч знищений 21 БпЛА, заявили у Повітряних силах. Всього росіяни випустили 26 дронів. Безпілотники атакували Україну з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.

Для знищення «шахедів» українські військові використали зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи. 

Нічна атака дронів
Нічна атака дронів © ПС ЗСУ

Вибухи вночі також лунали в Запоріжжі. Голова громадської ради в Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що у місті попередньо є влучання ракетою С-300. Підтверджень від місцевої влади цієї інформації наразі немає.

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