Росіяни обстріляли будівельний гіпермаркет: троє загиблих, п'ятеро поранених

Атака на Херсон

Обстріл здійснили близько 11:00. Будівельний супермаркет був єдиним таким закладом, який на той час працював у місті.

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Наслідки російського обстрілу Херсона, 3 травня 2023 © ГУ ДСНС України у Херсонській області, Іван Антипенко

«Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це — працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям», — повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Наслідки російського обстрілу Херсона, 3 травня 2023 © ГУ ДСНС України у Херсонській області, Іван Антипенко

Наслідки російського обстрілу Херсона, 3 травня 2023 © ГУ ДСНС України у Херсонській області, Іван Антипенко

Наслідки російського обстрілу Херсона, 3 травня 2023 © ГУ ДСНС України у Херсонській області, Іван Антипенко

Обласна прокуратура розпочала розслідування провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Зранку 3 травня росіяни обстріляли Херсонську область, повідомляють у прокуратурі. Попередньо гатили з артилерії. Внаслідок прицільних ударів по житлових будинках Дар'ївської громади загинув чоловік. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газопровід.

З 20.00 5 травня і до 06.00 8 травня у Херсоні запроваджують тривалу комендантську годину, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На цей час Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд.