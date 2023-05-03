Україна матиме передову армію світу — інтерв'ю з ветераном ЦАГАЛу, а нині інструктором ЗСУ

ІНТЕРВ'Ю RFI

Олександр Німан — десантник, завершив службу в армії Ізраїлю як майстер-сержант. Із початком повномасштабного вторгнення РФ приїхав добровольцем в Україну. Про підготовку українських військових, головну відмінність української армії, а також про систему раннього оповіщення, яку Ізраїль тестуватиме в Києві, — Німан розповів в інтерв'ю RFI-Україна.

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Олександр Німан народився в Одесі, але згодом переїхав до Ізраїлю. Нині він ветеран ізраїльської армії. Після початку повномасштабного вторгнення приїхав до України, де готував новобранців як військовий інструктор та сам брав участь у боях на Херсонському напрямку.

— Як Ви дізнались, що почалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну? Про що подумали в той момент?

— Про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну я дізнався з соціальних мереж. Побачив відео від друзів і подумав, що це кадри з якогось фільму. Я був шокований, коли зрозумів, що це насправді. Я до останнього не міг повірити, що така війна можлива. Із погляду військового вона зовсім не логічна. Адже перший урок під час наступу має бути з кількісною перевагою. Оскільки Росія тоді не мала кількісної переваги, то я навіть і не думав, що це може трапитись.

— Що мотивувало Вас приїхати до України та взяти участь у бойових діях?

— Я ще спостерігав за ситуацією на Майдані і дуже переживав. Я завжди казав собі, що в мене є два варіанти: прийняти ситуацію і заспокоїтись або купити квиток і поїхати на барикади. Настав 2022 рік — і я поставив собі те саме запитання.

І я для себе вирішив, що хочу взяти в цьому участь, я хочу чимось допомогти. Від насипання мішків піском до бойових дій. Але що саме це буде, я ще не вирішив, навіть коли сідав у літак.

Олександр Німан — ветеран Збройних сил Ізраїлю та інструктор ЗСУ © Фото з особистого архіву

— Що найважче в роботі військового інструктора?

— Я не підозрював, що знадобиться мій досвід десантника. Я був піхотно-десантним інструктором, у військовому званні майстер-сержант. Моя спеціальність була саме в підготовці новобранців. Коли мене запитали, чи зможу я готувати людей тут, то я відповів: «Без проблем». Я вважаю, що найкращим показником є те, що я брав участь у військових діях з тими солдатами, яких я інструктував.

Якщо курс молодого бійця в середньому в Ізраїлі 4 місяці (це база, без якої не можна нічого робити солдатам, просто нічого), то тут у тебе є питання, коли і через який час заберуть солдатів на передову. Ти просто не знаєш. Ось тобі солдати — вчи, скільки часу є — вчи. Найскладніше було, що ти точно не контролюєш і не знаєш, скільки часу в тебе є на підготовку. Ти боїшся, що ти щось важливе не встиг пояснити. І ось тут, як кажуть на івриті, потрібно вивчити Тору на одній нозі.

— Як українські військові проходять навчання?

— Брак часу на підготовку саме компенсувався тим, що українські солдати, на мій погляд, — хлопці дуже високого рівня за мотивацією. Вони компенсували якийсь брак знань своєю старанністю. На мій погляд, це свідчить лише про те, що українська армія буде в майбутньому передовою армією світу.

— Якщо порівняти українську та російську армії, то яка головна відмінність у кожної з них?

— Це нестандартний підхід. Насамперед це властиве більше для української армії, ніж російської. Тобто, люди готові експериментувати і підійти нестандартно до поставлених завдань. Чому? Тому що в них немає обмежень у голові, якихось завчених книг чи якоїсь попередньо витовченої інформації. Навпаки, є знання, на які накладається ще якась додаткова ідея.

Наприклад найпростіше, це застосування яких-небудь домашніх дронів. Перші місяці це здавалося просто ідеальним рішенням всього. Тобто, це очі й вуха розвідки, це вже особиста піхотна авіація. Це просто було геніальне рішення, начебто просте і на поверхні, але його ухвалили саме в українській армії, а не в російській.

Російська армія приїхала заробляти гроші, відповідно 2 тисячі доларів. Щоби купити дрон для бійця, який приїхав заробляти ці гроші: для нього це була непотрібна витрата. Український солдат, отримавши свої, скажімо, 100 тисяч гривень, насамперед думав, як себе екіпірувати.

Ще одна відмінність — це все-таки мотивація. Люди, навіть коли втомлюються, видно по них, що вони, у принципі, готові йти далі. Вони розуміють, що це біг на довгу дистанцію. І ось це, як мені здається, велика різниця з будь-якою армією світу.

Олександр Німан брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку © Фото з особистого архіву

— Ізраїль у травні тестуватиме у Києві власну цивільну систему оповіщення, що попереджає про загрозу ракетного обстрілу. Як саме працює ця система оповіщення? У чому її особливість проти аналогів?

— Головна особливість — це те, що система працює по стріпах. Стріпи — це відтинки. Сигнал надходить тільки протягом того відтинку, над яким летить ракета і, можливо, за траєкторією падіння. Наприклад, коли є ситуація, що вилетіла якась ракета, то у всьому Києві чи Харкові вмикається сирена. І не зрозуміло, де вона впаде чи впала вона взагалі і що взагалі відбувається. І все місто чує сирену. Паніка завжди є, навіть у людей із міцними нервами.

Ця система прораховує можливу траєкторію польоту ракети і приблизно місце її падіння. І, відповідно, сирена вмикається не в усьому місті, а на певних ділянках. Ви можете бути десь, наприклад, на вулиці, і чути десь вдалині сирену, і розуміти, що, у принципі, у ваш район, імовірно, нічого не летить.

Наприклад, Київ можуть поділити на п'ять, шість чи сім частин. Можливо, навіть по районах. Це залежить від території та можливості покриття. Ви можете в якомусь районі бути і не знати взагалі, що був обстріл, бо туди в принципі не мало долетіти. Це дає бізнесу та економіці нормально працювати, а не перебувати в постійному стресі.

Уся ця система дає відносне заспокоєння, тобто вона вже дає менше стресу мешканцям, відповідно дає впевненість у захисті. Це найважливіше, що, на мій погляд, має давати держава своїм мешканцям.

Люди користуються своїми телефонами, збираючись на станції метро під час сигналу про повітряний наліт, Києв, Україна, 21 грудня 2022 рік © AP / Felipe Dana

— Чи можливо встановити цю систему на всій території держави?

— На всій території країни неможливо це зробити. Можна зробити в певних місцях, де є велике скупчення населення чи споруд. Там це цілком реально. Але це допоміжна система, яка зменшує, як кажуть, наслідки, а не причини цих запусків ракет. Найважливіший момент — це робота з самою проблемою.

— Якою і коли ви бачите перемогу України?

— Є стереотип, навіяний культурою Другої світової війни. Тобто, настало 9 травня, а це підписання капітуляції, прапори з Рейхстагу знято і покидано на Червоній площі. Усі ці кадри, хто виріс до 90-го року, встигли багато побачити. І цей стереотип перемоги у війні, якщо проаналізувати велику кількість воєн, не закінчувалися підписом капітуляції. Вони завершувалися певними моментами, і одна зі сторін оголошувала, що вона перемогла саме в цей момент.

Нагадаю, що все-таки Друга світова війна не зовсім 9 числа закінчилася. Тобто, тривали ще бої, і ймовірно, така ситуація буде і в Україні.

Наприклад, українська армія все-таки вижене всіх за межі 1991 року, але конкретне число, коли це сталось чи коли вважатиметься, що це сталось, будуть визначати після того, як уже всі зрозуміють, що війна закінчилася. Можливо, що завершення війни триватиме певний час. Будуть якісь зіткнення, але вже більша частина країни буде звільнена. І це теж можна буде вважати перемогою.

Будь-яке виведення російських військ для Росії — програш, а для України — виграш, але це теж буде рішення про перемогу. На мою думку, це буде політичний крок, а не повністю військовий.

Олександр Німан збирається повернутися до України найближчим часом © Фото з особистого архіву