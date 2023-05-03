Україна приховує від союзників деталі контрнаступу — Politico

Плани знають одиниці

У Києві намагаються запобігти витоку секретної інформації, який може поставити під загрозу позиції українських військ, пише видання.

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Наразі Київ не повідомляє західним союзникам ані терміни воєнних операцій, ані кількість військ, які ЗСУ можуть перемістити на той чи інший напрямок. Однією з причин приховування деталей майбутніх дій на полі бою українські військові назвали нещодавній масштабний витік секретних матеріалів з Пентагону. Про це виданню повідомили два європейських чиновника, які спілкуються з воєначальниками в Україні.

Оприлюднені американські документи містили докладну інформацію про стан ЗСУ, запаси зброї та втрати. Протягом кількох днів після витоку американські посадовці запевняли Україну та інших союзників у Європі, що вони вживають заходів захисту, щоб запобігти такому порушенню в майбутньому.

Україна, як і раніше, ймовірно, ділиться деякими базовими розвідданими зі США та європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом останнього року, пише видання. Тим не менш військові посадовці у Києві працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов'язаних із плануванням поля бою, заявили європейські чиновники.

Один з нардепів повідомив журналістам, що вищі посадовці у Києві приховали подробиці контрнаступу і від переважної частини посадовців в Україні.

«У країні всього кілька людей, які знають план», — сказав депутат.

У США ж заявляють, що обсяги інформації, якими ділиться Київ, залишаються незмінними. Представник міністерства оборони зауважив, що посилення секретності після останнього витоку даних не відбулось.

Водночас прес-секретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що зменшення обсягу інформації щодо планів на фронті від Києва перед українським наступом не буде сюрпризом для Білого Дому.

«Вони не зобов'язані повідомляти нам або інформувати про щось заздалегідь», — сказав він журналістам, додавши, що посадовці з Вашингтона та Києва обмінюються даними щодня.

США, як і раніше, підтримують українські операції, надаючи інформацію та розвіддані в режимі реального часу, розповів Кірбі.

«Ми зосереджені не на тому, чи ми отримаємо якесь попередження. Ми зосереджені на тому, щоб вони (українські військові — ред.) мали все необхідне, коли вони будуть готові до дій», — зауважив він.

Інші чиновники адміністрації Байдена наполягають на тому, що Україна ніколи не відкривала свої військові плани повністю.

«Вони були скупі на інформацію з самого початку», — сказав американський чиновник.

Справу з витоком розвідданих з Пентагону назвали найсерйознішим порушенням безпеки США з тих пір, як у 2010 році на сайті WikiLeaks з'явилося понад 700 000 документів, відео та дипломатичних телеграм.

Розповсюджувач інформації, 21-річний Тейшейра, був заарештований ФБР 13 квітня вдома в Массачусетсі та звинувачений у порушенні закону про шпигунство. Прокурори кажуть, що він передавав секретні документи групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. На засіданні 19 квітня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до суду.