«Бояться контрнаступу»: окупанти посилюють обстріли і прискорюють паспортизацію українців

Воєнні злочини

На Херсонщині — дні жалоби. Унаслідок останніх обстрілів РФ загинуло 23 людини, 46 поранені. В інших українських регіонах російська армія вчинила нічну атаку дронами. Загроза ракетних ударів із захоплених територій залишається високою. Водночас окупанти квапляться роздавати російське громадянство.

Реклама Читати продовження

Нічні повітряні бої з російськими дронами залишили в кількох районах Києва десятки уламків. В Одесі безпілотники армії РФ влучили по гуртожитку одного з навчальних закладів. В обох випадках минулося без постраждалих.

На залишках апаратів, фото яких поширили українські військові, написи «За Москву» і «За Кремль». Таким чином, окупанти хочуть виставити чергову атаку як помсту, кажуть в ОК «Південь».

Уламок російського дрона з написом «За Кремль». 4 травня 2023 року © ОК "Південь"

«Це намагання, скоріш за все, перекласти відповідальність на Україну за ту квазіатаку, яку демонструють вони (армія РФ, — ред) світу. Намагання дійсно просувати запланований собою наратив, який вони вкладають в усе це. Намагалися зробити так, щоб у світі створилося враження, ніби Україна атакує вже далеко за межами своєї країни і компетенції», — каже Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони півдня.

На думку воєнного експерта Олександра Коваленка, «дзеркальну відповідь» за безпілотник у Кремлі Москва організувала швидкоруч. У разі ретельно спланованої атаки для «відплати» використовували би, ймовірно, ракети, а не дрони.

«На Shahed-136 красувалися написи "За Москву", але чому вони не красувалися на ракетах Х-101? Тому що російське командування не запланувало масованого ракетного удару по Україні на четверте травня. Вони не змогли удар організувати так швидко. Скажу навіть більше, у них необхідного БК станом на четверте травня навіть може не бути на аеродромах», —вважає Коваленко.

Загалом у ніч на четверте травня Росія відправила до України 24 ударних безпілотники «шахед», 15 із них прилетіли з боку Азовського моря. Цього разу окупанту діяли інакше і, ураховуючи особливості ландшафту, запускали дрони через Херсонщину, яку напередодні обстріляли.

Атакують безпілотники кількома невеликими групами: перша виявляє системи ППО, друга намагається їх вразити, а третя — власне, летить у визначені цілі.

Військові називають атаку передбачуваною, але застерігають, що загроза ракетних обстрілів досі висока. Адже в Чорному морі залишаються на чергуванні кораблі з ракетами «Калібр».

«Не можна виключати і застосування того "недоторканного" запасу ракет, які в них зараз є по багатьох позиціях в умовах "червоної лінії". Заради престижу вони здатні використати навіть те, чого вже, здавалося, не можна торкатися», — пояснює Гуменюк.

Наслідки ракетного удару РФ в одному із супермаркетів Херсона. 4 травня 2023 року © telegram/Офіційний канал президента України

До того ж, за її словами, попри санкції Росії все-таки вдається виготовляти нові ракети. Павзи між масовими обстрілами можуть свідчити про потребу постійно поповнювати свій арсенал.

«Цілком ймовірно, що вони ще будуть накопичувати ракети. Ми спостерігали, що удари, зокрема по Умані, супроводжувалися ракетами досить свіжого виробництва. Тобто, виготовлених вже в умовах тиску санкцій, ускладненого, але все ж продовження виробництва», — пояснює речниця.

В іншому районі Півдня, на Херсонщині, як кажуть військові, в умовах дефіциту ракет російська армія атакує керованими авіабомбами. Літаки при цьому не залітають до зони ураження. Прогнозується, що таку тактику окупанти використовуватимуть і надалі. Так само, як і атаки проти цивільних.

«Скоріш за все, вони нарощуватимуть засоби тиску проти мирного населення. В умовах анонсованого контрнаступу вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів досягти якихось результатів. Для свого внутрішнього споживача, країна-терористка потребує таких псевдоперемог, які вони демонструють, зокрема й у Херсонщині», — припускає Наталя Гуменюк.

Наслідки ракетних обстрілів РФ у Херсоні. 4 травня 2023 року © telegram/Офіційний канал президента України

Додатковий тиск відчувають і мешканці окупованих областей. Там РФ теж змінила тактику. Після підписання наказу Путіним чиновники фактично змушують людей на захоплених територіях відмовлятися від українського громадянства на користь російського.

Ті, хто не хочуть підписувати відповідні заяви, потрапляють до штрафних ізоляторів. Про це повідомляють у «Східній правозахисній групі».

Таким чином, РФ хоче дискредитувати Україну перед світовою спільнотою і просунути наратив, що на окупованих територіях люди масово беруть російські паспорти і добровільно відмовляються від українського громадянства.

«Це не має нічого спільного з законним способом виходу з громадянства і волевиявленням мешканців тимчасово окупованих територій. Це здійснюється завдяки терору "правоохоронних органів". Добровільного характеру немає зовсім», — каже Віра Ястребова, директорка ГО «Східна правозахисна група».

Зроблені затриманими позначки в будівлі, яку російські війська використовували як місце тортур у Херсоні. 8 грудня 2022 року AP - Evgeniy Maloletka

За її словами, зараз окупанти квапляться оформити якомога більше людей, побоюючись анонсованого Україною контрнаступу. Процедуру отримання документа скоротили з кількох місяців до 10 робочих днів.

Але це не єдині зміни.

Якщо до повномасштабного вторгнення мешканці захоплених РФ міст Донбасу могли мати кілька паспортів, то зараз зберегти український документ в умовах окупації вкрай важко.

«Вони запровадили патрулі, які відвідують будинки, ходять по квартирах, збирають дані. Фіксують, хто і де проживає, які має документи. І разом із цим одразу змушують підписати заяви», — пояснює Ястребова.

Правозахисниця називає такий крок «легітимізацією» окупації, на який РФ пішла через неспроможність контролювати населення.

Українців, що змушені були отримати російський паспорт, Москва зможе мобілізувати на війну, залучити до примусової праці або відправити до тюрми вглиб Росії.

Люди з Херсона прибувають на залізничну станцію в Анапі, південь Росії. 25 жовтня 2022 року AP

Мешканців окупованих територій, які не оформлять паспорт РФ до липня 2024 року, планують депортувати до Росії. Перші такі випадки правозахисники вже зафіксували на Луганщині. Йдеться про вісьмох українців, яких, за попередньою інформацією, відправили до Кемеровського краю, Тюменської та Томської областей.

Незважаючи на це, люди все одно відмовляються змінювати громадянство. За даними правозахисників «Східної правозахисної групи», за квітень 2023 року на тимчасово окупованих територіях затримали 571 людину й оформили на них адміністративний арешт.

«Ми розуміємо, що спротив місцевого населення йде. Але дуже важко чинити спротив, коли сили нерівні. І проти тебе озброєнні злодії», — каже Віра Ястребова.