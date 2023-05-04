Боєприпаси для HIMARS та ракети: Пентагон оголосив про пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Допомога союзників

З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні оборонну підтримку на суму $35,7 млрд, повідомили у Міноборони Сполучених Штатів.

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«Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей дозвіл є тридцять сьомим вилученням обладнання з запасів Міністерства оборони США для України з серпня 2021 року», — йдеться у повідомленні Міноборони США.

В новий пакет увійшли некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra-70, які Київ отримає вперше. Ці ракети можна встановлювати як на літаки, так і на вертольоти. Hydra-70 виробляються компанією General Dynamics і призначені для знищення техніки та живої сили. Їхня максимальна дальність – 10,5 км.

Крім того, до пакету увійшли:

155-мм гаубиці;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що пакет передбачає більше боєприпасів для американських систем HIMARS, які Україна використовує дуже ефективно.

У Пентагоні також повідомили, що загальний обсяг військової допомоги США в Україні досяг $36,4 млрд з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, а з 24 лютого 2022 року Вашингтон виділив Києву військову допомогу в обсязі $35,7 млрд.

У середині квітня президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні 36-го пакету військової допомоги на суму $325 млн. До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм, снаряди TOW, протитанкові реактивні гранати AT4 шведського виробництва, протитанкові міни, авіаційні боєприпаси, понад 9 млн. патронів до стрілецької зброї, чотири машини матеріально-технічного забезпечення та інше обладнання.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив 1 травня, що Києву передано майже 100% військової допомоги, яку він запитав, для контрнаступу. За його словами, це стосується як матеріальної підтримки, так і навчання українських військових.