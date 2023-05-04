Всі хочуть бачити тут іншого Владіміра — Зеленський у Гаазі

Подробиці візиту

«Немає миру без справедливості для України» — назва промови Зеленського. Нідерланди, 4 травня 2023

Володимир Зеленський в Нідерландах — перший його офіційний візит в королівство з моменту обрання президентом України. Раніше український лідер виступав по відеозв'язку перед парламентом країни.

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Зеленський вже зустрівся з головою сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Візит Володимира Зеленського у Нідерланди, 4 травня 2023 © AFP / PHIL NIJHUIS

Візит президента Зеленського у Нідерланди, 4 травня 2023 © AFP / REMKO DE WAAL

Візит президента Зеленського у Нідерланди, 4 травня 2023 © AFP / REMKO DE WAAL

Також запланований візит українського президента до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі.

У Нідерландах Зеленський виголосив промову «Немає миру без справедливсті для України».

Володимир Зеленський у Нідерландах © REUTERS / YVES HERMAN

Зі слів речника Зеленського, в українського президента запланована зустріч окремо з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі — із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Також український президент відвідає базу військово-повітряних сил Нідерландів та прийом у короля Віллема-Олександра.

Візит Володимира Зеленського неоднозначно сприйняли деякі нідерландські парламентарі. 4 травня в королівстві День пам’яті — згадують жертв збройних конфліктів або миротворчих місій. Лідерка партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас заявла, що для візиту Зеленського обрали недоречну дату і відмовилась брати участь в зустрічі з українським президентом.

Натомість парламентар Рубен Брекельманс (партія VVD) заявив, що бойкот дружнього глави держави зайшов надто далеко, а його колега депутат Хармен Крул (партія CDA) назвав візит особливою зустріччю з людиною єврейського походження, чиї предки пережили Голокост.

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