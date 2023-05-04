Всі хочуть бачити тут іншого Владіміра — Зеленський у Гаазі
Опубліковано:
Володимир Зеленський в Нідерландах — перший його офіційний візит в королівство з моменту обрання президентом України. Раніше український лідер виступав по відеозв'язку перед парламентом країни.
Зеленський вже зустрівся з головою сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.
Також запланований візит українського президента до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі.
У Нідерландах Зеленський виголосив промову «Немає миру без справедливсті для України».
Зі слів речника Зеленського, в українського президента запланована зустріч окремо з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі — із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.
Також український президент відвідає базу військово-повітряних сил Нідерландів та прийом у короля Віллема-Олександра.
Візит Володимира Зеленського неоднозначно сприйняли деякі нідерландські парламентарі. 4 травня в королівстві День пам’яті — згадують жертв збройних конфліктів або миротворчих місій. Лідерка партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас заявла, що для візиту Зеленського обрали недоречну дату і відмовилась брати участь в зустрічі з українським президентом.
Натомість парламентар Рубен Брекельманс (партія VVD) заявив, що бойкот дружнього глави держави зайшов надто далеко, а його колега депутат Хармен Крул (партія CDA) назвав візит особливою зустріччю з людиною єврейського походження, чиї предки пережили Голокост.
.