Вночі росіяни обстріляли українські міста дронами та ракетами: більшість з них збили
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Вибухи лунали в Києві, на Одещині, в Сумській області.
У Кіївській міській адміністрації про атаку столиці України іранськими дронами та ракетами повідомили о 6:20. Там зауважили, що обстріл тривав понад три години, а інтенсивність ударів була найбільшою з початку року.
«Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Росіяни здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.
Сили оборони знищили всі безпілотники та ракети, які атакували столицю. У Шевченківському районі виявлено уламки БпЛА у житловій забудові, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи пошкоджень інфраструктури вони не завдали.
Над Одесою українські Сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів, повідомили в ОК «Південь». 3 безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу, яка спалахнула внаслідок попадання дронів, ліквідовано. Люди не постраждали.
На безпілотниках, якими обстріляли Одесу, росіяни написали «За Москву» та «За Кремль».
Загалом вночі український тил атакували 24 «шахеди», повідомили в ПС ЗСУ. 18 з них збили. Також Сили оборони знищили один БпЛА оперативно-тактичного рівня.