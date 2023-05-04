Вночі росіяни обстріляли українські міста дронами та ракетами: більшість з них збили

РФ атакує мирних

Вибухи лунали в Києві, на Одещині, в Сумській області.

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У Кіївській міській адміністрації про атаку столиці України іранськими дронами та ракетами повідомили о 6:20. Там зауважили, що обстріл тривав понад три години, а інтенсивність ударів була найбільшою з початку року.

«Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня! Росіяни здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих боєприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)», — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Сили оборони знищили всі безпілотники та ракети, які атакували столицю. У Шевченківському районі виявлено уламки БпЛА у житловій забудові, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи пошкоджень інфраструктури вони не завдали.

Над Одесою українські Сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів, повідомили в ОК «Південь». 3 безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу, яка спалахнула внаслідок попадання дронів, ліквідовано. Люди не постраждали.

На безпілотниках, якими обстріляли Одесу, росіяни написали «За Москву» та «За Кремль».

БпЛА, збитий над Одещиною © Ок Південь

Загалом вночі український тил атакували 24 «шахеди», повідомили в ПС ЗСУ. 18 з них збили. Також Сили оборони знищили один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Результати роботи української ППО в ніч на 4 травня © ПС ЗСУ