Зеленський в Нідерландах

Маємо ціль і досягнемо результату — український президент про контрнаступ

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Президент України, прем'єри Нідерландів та Бельгії, Гаага, 4 травня 2023
Президент України, прем'єри Нідерландів та Бельгії, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN
Автор тексту: RFI Підписатися
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Україна готується до деокупації своїх територій, сказав Володимир Зеленський у Гаазі під час спільної пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії. «Ми готуємо контрнаступ, не розкриватиму деталі, але я думаю, що ми отримаємо необхідні озброєння», — додав президент України.

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Володимир Зеленський, Марк Рютте і Олександр де Кроо, Гаага, 4 травня 2023
Володимир Зеленський, Марк Рютте і Олександр де Кроо, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN
Спільна пресконференція президента України і прем'єрів Нідерландів та Бельгії. Гаага, 4 травня 2023
Спільна пресконференція президента України і прем'єрів Нідерландів та Бельгії. Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN
Володимир Зеленський, Гаага, 4 травня 2023
Володимир Зеленський, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

«Ми робимо максимум, наші військові та суспільство, працюємо на армію. Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху, це не наш спосіб. Ми маємо ціль — я впевнений, що ми досягнемо результату», — сказав Володимир Зеленський.

Він додав — ніхто не може гарантувати успіху на 100 відсотків, проте Україна в будь-якому випадку йтиме вперед.

Також український президент підкреслив, що на саміті НАТО у Вільнюсі хотів би почути щось більше, ніж про «відкриті двері" Альянсу»:

— Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни.

Володимир Зеленський і Марк Рютте, Гаага 4 травня 2023
Володимир Зеленський і Марк Рютте, Гаага 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Своєю чергою Марк Рютте, голова уряду Нідерландів заявив, що Київ на шляху до НАТО може розраховувати на підтримку його країни: «Працюємо над тим, щоб на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед».

Рютте також наголосив, що Росія повинна відповісти за всі свої злочини:

— Росія не може перемогти у цій війні і має бути притягнена до відповідальності за усі злочини агресії та несправедливість, яку завдає українському народу у кожен день цієї жахливої війни.

З його слів, Нідерланди зроблять все, щоб забезпечити справедливість для України, яким би довгим та складним не був цей процес. 

Володимир Зеленський тисне руку Олександру до Кроо, Гаага, 4 травня 2023
Володимир Зеленський тисне руку Олександру до Кроо, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр до Кроо повідомив, що зараз його уряд вивчає є механізми передачі заморожених активів Центрального банку РФ на допомогу Україні. Натепер йдеться про 58 мільярдів євро:

— Я від початку війни говорив, що ми маємо використовувати російські гроші на відновлення країни, яку вони руйнують. Це доцільно з точки зору економіки, але насамперед з точки зору моралі.

Де Кроо також анонсував новий пакет військової допомоги для України.

Володимир Зеленський, Марк Рютте, Олександр до Кроо, Гаага,4 травня 2023
Володимир Зеленський, Марк Рютте, Олександр до Кроо, Гаага,4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Також президент України разом з прем’єр-міністром Нідерландів та міністеркою оборони Нідерландів відвідали базу військово-повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, 4 травня 2023
Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Під час візиту нідерландські військові показали зразки техніки, вже переданої Україні. А також Зеленському представили команду, яка готувала цю техніку до відправлення в Україну.

Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023
Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN
Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023
Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Потому Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Аудієнція Володимира Зеленського у короля Нідерландів, 4 травня 2023
Аудієнція Володимира Зеленського у короля Нідерландів, 4 травня 2023 © via REUTERS / POOL
Президент України і король Нідерландів, 4 травня 2023
Президент України і король Нідерландів, 4 травня 2023 © via REUTERS / POOL

Зеленський висловив вдячність королю за всебічну підтримку та особисту турботу королівської родини про українців в Нідерландах:

— Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною.

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