Маємо ціль і досягнемо результату — український президент про контрнаступ

Зеленський в Нідерландах

Україна готується до деокупації своїх територій, сказав Володимир Зеленський у Гаазі під час спільної пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії. «Ми готуємо контрнаступ, не розкриватиму деталі, але я думаю, що ми отримаємо необхідні озброєння», — додав президент України.

Реклама Читати продовження

Володимир Зеленський, Марк Рютте і Олександр де Кроо, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Спільна пресконференція президента України і прем'єрів Нідерландів та Бельгії. Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Володимир Зеленський, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

«Ми робимо максимум, наші військові та суспільство, працюємо на армію. Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху, це не наш спосіб. Ми маємо ціль — я впевнений, що ми досягнемо результату», — сказав Володимир Зеленський.

Він додав — ніхто не може гарантувати успіху на 100 відсотків, проте Україна в будь-якому випадку йтиме вперед.

Також український президент підкреслив, що на саміті НАТО у Вільнюсі хотів би почути щось більше, ніж про «відкриті двері" Альянсу»:

— Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни.

Володимир Зеленський і Марк Рютте, Гаага 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Своєю чергою Марк Рютте, голова уряду Нідерландів заявив, що Київ на шляху до НАТО може розраховувати на підтримку його країни: «Працюємо над тим, щоб на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед».

Рютте також наголосив, що Росія повинна відповісти за всі свої злочини:

— Росія не може перемогти у цій війні і має бути притягнена до відповідальності за усі злочини агресії та несправедливість, яку завдає українському народу у кожен день цієї жахливої війни.

З його слів, Нідерланди зроблять все, щоб забезпечити справедливість для України, яким би довгим та складним не був цей процес.

Володимир Зеленський тисне руку Олександру до Кроо, Гаага, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр до Кроо повідомив, що зараз його уряд вивчає є механізми передачі заморожених активів Центрального банку РФ на допомогу Україні. Натепер йдеться про 58 мільярдів євро:

— Я від початку війни говорив, що ми маємо використовувати російські гроші на відновлення країни, яку вони руйнують. Це доцільно з точки зору економіки, але насамперед з точки зору моралі.

Де Кроо також анонсував новий пакет військової допомоги для України.

Володимир Зеленський, Марк Рютте, Олександр до Кроо, Гаага,4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Також президент України разом з прем’єр-міністром Нідерландів та міністеркою оборони Нідерландів відвідали базу військово-повітряних сил.

Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Під час візиту нідерландські військові показали зразки техніки, вже переданої Україні. А також Зеленському представили команду, яка готувала цю техніку до відправлення в Україну.

Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Володимир Зеленський на військовій базі в Нідерландах, 4 травня 2023 © REUTERS / YVES HERMAN

Потому Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Аудієнція Володимира Зеленського у короля Нідерландів, 4 травня 2023 © via REUTERS / POOL

Президент України і король Нідерландів, 4 травня 2023 © via REUTERS / POOL

Зеленський висловив вдячність королю за всебічну підтримку та особисту турботу королівської родини про українців в Нідерландах:

— Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною.