Маємо ціль і досягнемо результату — український президент про контрнаступ
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Україна готується до деокупації своїх територій, сказав Володимир Зеленський у Гаазі під час спільної пресконференції з прем'єрами Нідерландів та Бельгії. «Ми готуємо контрнаступ, не розкриватиму деталі, але я думаю, що ми отримаємо необхідні озброєння», — додав президент України.
«Ми робимо максимум, наші військові та суспільство, працюємо на армію. Ми не думаємо, що у нас може не бути успіху, це не наш спосіб. Ми маємо ціль — я впевнений, що ми досягнемо результату», — сказав Володимир Зеленський.
Він додав — ніхто не може гарантувати успіху на 100 відсотків, проте Україна в будь-якому випадку йтиме вперед.
Також український президент підкреслив, що на саміті НАТО у Вільнюсі хотів би почути щось більше, ніж про «відкриті двері" Альянсу»:
— Ми реалісти, ми розуміємо, що не вступимо в НАТО, поки війна триває. Та вже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо у НАТО після війни.
Своєю чергою Марк Рютте, голова уряду Нідерландів заявив, що Київ на шляху до НАТО може розраховувати на підтримку його країни: «Працюємо над тим, щоб на саміті у Вільнюсі ми зробили крок вперед».
Рютте також наголосив, що Росія повинна відповісти за всі свої злочини:
— Росія не може перемогти у цій війні і має бути притягнена до відповідальності за усі злочини агресії та несправедливість, яку завдає українському народу у кожен день цієї жахливої війни.
З його слів, Нідерланди зроблять все, щоб забезпечити справедливість для України, яким би довгим та складним не був цей процес.
Прем'єр-міністр Бельгії Олександр до Кроо повідомив, що зараз його уряд вивчає є механізми передачі заморожених активів Центрального банку РФ на допомогу Україні. Натепер йдеться про 58 мільярдів євро:
— Я від початку війни говорив, що ми маємо використовувати російські гроші на відновлення країни, яку вони руйнують. Це доцільно з точки зору економіки, але насамперед з точки зору моралі.
Де Кроо також анонсував новий пакет військової допомоги для України.
Також президент України разом з прем’єр-міністром Нідерландів та міністеркою оборони Нідерландів відвідали базу військово-повітряних сил.
Під час візиту нідерландські військові показали зразки техніки, вже переданої Україні. А також Зеленському представили команду, яка готувала цю техніку до відправлення в Україну.
Потому Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.
Зеленський висловив вдячність королю за всебічну підтримку та особисту турботу королівської родини про українців в Нідерландах:
— Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною.