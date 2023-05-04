Популізм без грошей: чому українським військовим не повертають доплати

ВАЖКЕ ПИТАННЯ

Повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим поставлено на паузу. Міністерство фінансів повідомляє, що в бюджеті немає достатньо грошей для виплат усім військовим, зокрема й тим, хто працює в тилу. Оборонці, проте, просять зберегти виплати армійцям, які виконують завдання в зоні бойових дій.

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Що сталося з виплатами

Після початку повномасштабних бойових дій держава почала виплачувати українським військовим доплати до регулярного грошового забезпечення: 100 тисяч гривень за участь у боях на передовій і 30 тисяч — за службу в тилу як додаткову фінансову мотивацію. Але таке рішення стало занадто обтяжливим для бюджету.

З 1 лютого 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови та скасував доплати в 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які працюють у тилу. Але залишив їх тим, хто виконує завдання на передовій або на фронті, але не бере участі в боях.

Це викликало обурення в українському суспільстві, а на сайті президента з’явилася петиція з вимогою повернути доплати. Вона дуже швидко набрала потрібну кількість голосів.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 8312 з відповідною поправкою народного депутата Дмитра Разумкова про «повернення виплат у 30 тис. військовим, службі цивільного захисту, поліцейським шляхом обмеження зарплат топпосадовцям».

Голова парламенту Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук на засіданні парламенту в Києві, фото з архіву © AP / Efrem Lukatsky

Та вже наступного дня депутат Володимир Цабаль вніс постанову 8312-П, яка пропонує скасувати повернення доплат тиловикам. Це фактично заблокувало подальше проходження відповідного законопроєкту.

Фінальним акордом стало звернення військового керівництва України до Верховної Ради не розглядати законопроєкту № 8312-П. Натомість воно пропонує створити робочу групу з представників Верховної Ради, Кабміну, Генерального штабу ЗСУ й до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати.

Популізм без грошей

Чому ж законопроєкт про повернення виплат військовим наробив стільки галасу? Справа в тому, що для його реалізації потрібно додатково близько 170 мільярдів гривень на рік, яких у бюджеті просто немає.

Економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса говорить, що отримати кошти на поновлення виплат завдяки урізанню зарплат держслужбовцям і топменеджерам — це чистий популізм:

— Тут ми можемо говорити про популізм. Людям, на жаль, не подобаються ті, хто заробляє багато грошей. І тому урізати їм зарплату ми завжди раді. Та навіть якщо урізати всім, кому хочуть, це покриє лише 2% від необхідної суми. До того ж урізання зарплат держслужбовцям та менеджменту держпідприємств — це дуже шкідливо.

Звідки брати решту 98% суми, не знає Міністерство фінансів. Принаймні очільник відомства Сергій Марченко говорить , що це «неможливо порахувати та профінансувати»:

Це можливо зробити лише в ніші зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково 170 мільярдів гривень, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4 % та військовий збір у 3 рази — і це можна профінансувати. Інших варіантів, як це можна профінансувати, не існує

Народний депутат Роман Костенко зазначає, що пошук додаткових грошей для виплат військовослужбовцям стане важким завданням для Кабміну:

— Скоріше за все, потрібно буде ініціювати зміни до держбюджету. Як би там не було, для уряду зараз буде складним завданням знайти ці кошти. Але поки що ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли ми обмежили зарплати держслужбовцям і чиновникам, а військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам доплати не повернули.

Українські військові біля Бахмуту © AP / Libkos

Колишній нардеп, а нині військовий та офіцер добровольчого формування «Вільна Україна» Андрій Тетерук вважає, що причиною проблем із виплатами є поганий менеджмент парламенту й Кабміну під час формування держбюджету, аналізу витрат та формулювання відповідних висновків :

— Міністерство оборони зараз не звітує про те, як воно витрачає чи планує витрачати кошти. І в цьому проблема. Тому що коли немає розуміння складників витрат, ми не можемо правильно спланувати ані бюджет поточного, ані бюджет наступного фінансового року.

Опитані RFI фахівці загалом сходяться на тому, що ухвалене рішення було надто поспішним, а виплати військовим не зможуть повернути, поки не буде знайдено джерело фінансування.