Чому мера Одеси Труханова взяли під варту?

Резонансна справа

Одеса – Міський голова Одеси Генадій Труханов — обвинувачений у справі щодо привласнення 92 мільйонів гривень. У квітні суд змінив йому запобіжний захід з особистої поруки на заставу. Мер її так і не вніс.

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Геннадія Труханова взяли під варту в залі суду. Протягом п’яти робочих днів він має можливість внести вже нову заставу — у 13 з половиною мільйонів гривень.

У цьому разі він вийде з-під варти з низкою обов’язків. Зокрема, буде потрібно здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Попередню заставу у майже 31 мільйон гривень, яку ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду, Труханов не вніс, за що і потрапив під варту.

У чому обвинувачують Труханова?

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) обвинувачує одеського міського голову Геннадія Труханов та інших осіб у розкраданні понад 92 мільйонів гривен з бюджету.

Повідомляється, що мер разом з посадовцями мерії та приватними підприємцями придбали приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу «Краян» за завищеною вдвічі ціною — 185 мільйонів гривень.

Загалом НАБУ та САП притягнули до відповідальності 12 осіб. Стосовно 8 із яких, справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

Сам процес триває вже сьомий рік. За цей час обвинувачених навіть встигли визнати невинуватими, проте ненадовго.

Довгий процес

Фінансова схема, в якій обвинувачують Труханова, діяла протягом 2016 року. За версією слідства, спочатку фірма-продавець заплатила на аукціоні 11,5 мільйонів гривень за будівлю комплексу одеського заводу «Краян». Отримані від мерії кошти фірма спробувала перерахувати фіктивній компанії.

Потім адмінбудівлю знов продали місту, але вже за завищеною ціною. Детективи НАБУ та прокурори САП у грудні 2016 року арештували ці кошти. А продавцю винесли обвинувачення.

У 2018 році антикорупційні служби завершили розслідування щодо розкрадання.

Окрім Труханова до суду потрапили його заступник Павло Вугельман, очільник постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, директор компанії, яка продала будівлю, Петро Загодіренко та оцінювачка будівлі Галина Богданова. Проти останньої закрили справу у зв’язку зі смертю.

У 2019 році Малиновський районний суд Одеси виправдав всіх фігурантів цієї справи. Після чотириденного оголошення вироку, судді постановили, що змови та злочинного умислу не було.

Вже у 2021 Вищий антикорупційний суд, за апеляцією САП, скасував виправдувальний вирок і поновив цю справу. Але розгляд досі не розпочали. З 2021 суд призначив близько 35 судових засідань, проте провести не змогли навіть підготовче.

Усе через неявку учасників. За це, наприклад, у листопаді 2021 року ВАКС оштрафував адвокатів одеської мерії на майже 81 тисячу гривень.

Самі ж обвинувачені також пропускають. засідання

Труханов, зокрема, у березні 2023 року поїхав на 10 днів до Японії, залишивши в Україні свого заступника.

Міський голова кілька разів залишав Україну під час воєнного стану, зазначають у САП.

Що загрожує ?

У травні 2019 року САП погодила змінене обвинувачення для Геннадія Труханова та кількох інших фігурантів справи. Так, завдані бюджету збитки зменшили зі 185 мільйонів до 92 з половиною мільйонів гривень.

Покуратура просила покарати Труханова дванадцятьма роками в'язниці з конфіскацією майна. Його ймовірних спільників — на строк від 7 до 11 років.

Сам Труханов вважає себе невинуватим, а в квітні цього року заявив, що на нього як на мера міста «триває політичне полювання з боку САП».

Його захист планує подавати апеляцію.