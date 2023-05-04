230 об’єктів нерухомості: СБУ арештувала нові активи підсанкційного олігарха Новинського

ОФШОРИ

Серед них – морський торговий порт «Очаків», елітний готельний комплекс у центрі Києва, приміщення агрохолдингу та торгівельні центри в різних областях України. Їхня загальна вартість оцінюється в понад 10,5 млрд гривень. Цими об'єктами нерухомості проросійський олігарх володіє через офшорний трастовий фонд.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її», – йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 ККУ). Встановлюються всі обставини злочину та відбувається притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 20 квітня СБУ арештувала активи Новинського на понад 144 млн гривень. Це 18 млн кубометрів газу у сховищах АТ «Укртрансгаз», який компанії Вадима Новинського намагалися відчужити для уникнення санкцій РНБО.

Раніше СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

До цього президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського. Запроваджені санкційні обмеження, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження операцій з цінними паперами, заборону набуття у власність земельних ділянок, позбавлення державних нагород, скасування офіційних візитів та переговорів.