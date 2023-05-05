Битва за ресурси: роль корисних копалин у війні в Україні

МОТИВИ ВІЙНИ

Загальна вартість корисних копалин України, за оцінкою «Форбс», становить 14,8 трильйона доларів. Понад 70% їх запасів сконцентровані в трьох областях — Донецькій, Луганській та Дніпропетровській. У виданні зазначають, що природні ресурси — важлива причина російської військової агресії, що часто залишається поза увагою. Чи дійсно це так — розбиралися журналісти RFI.

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На думку президента центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайла Гончара, Росія має вдосталь власних ресурсів, тому розпочинати війну заради сировини не стала б. Але є інша причина, яка також пов'язана з корисними копалинами:

— Одним з-поміж інших мотивів було не допустити реалізації в Україні масштабних проєктів, пов’язаних з мінерально-сировинною базою, які могли бути конкурентами російських компаній. Наприклад, якщо ми візьмемо 2014 рік, початок російської агресії. Тоді у всіх на слуху була реалізація трьох великих проєктів, пов’язаних з газовидобутком на території України. Йдеться про проєкт розроблення газоносної площі «Юзівська» на території Харківської та Донецької областей, розроблення Чорноморського шельфу. І третя ділянка була на Заході України. Але найбільш перспективними були Чорноморський шельф і східна частина України.

Саме на цих територіях велика американська та британсько-нідерландські компанії планували добувати сланцевий газ. Масштабні проєкти були розраховані на кілька десятків років. За попередніми прогнозами, уже 2020 року мало розпочатися видобування газу. А ще за десять років Україна могла б отримувати понад 70 мільярдів кубічних метрів газу щорічно.

За словами Михайла Гончара, такі обсяги дозволили б Україні не тільки задовольнити власні потреби, але й експортувати газ в країни центральної Європи і стати серйозним конкурентом «Газпрому»:

— Коли ми беремо до уваги мотиви агресії Росії в 2014 році, то не останнє місце грав мотив не допустити реалізації цих проєктів в Україні через створення неприйнятно високих військово-політичних ризиків для інвесторів. Власне, так і сталося. Після окупації Криму та частини Донбасу ці компанії згорнули свою діяльність і пішли з України.

Однією зі спроб заблокувати в Україні реалізацію великих інвестиційних проєктів були проплачені Російською Федерацією мітинги проти видобутку сланцевого газу:

— Ця антисланцева компанія, яку провів «Газпром» через своїх лобістів в низці країн виявилася ефективною. Це стосувалося не тільки України, те саме було в Болгарії, Румунії, Литві. Усе, що пов’язано зі сланцевою епопеєю, — вигадки на сто відсотків. Сланцевий газ — це той самий природний газ-метан, який ми спалюємо на конфорках. Назва його походить від місцеперебування, бо він знаходиться у сланцевих породах, на відміну від звичайного газу, який знаходиться у природних резервуарах у надрах. Ось і вся відмінність.

Мітинг у Слов'янську проти видобутку сланцевого газу, 2013 рік © Східний варіант

Ефективність видобутку сланцевого газу на власному прикладі доводять США. Налагодивши його, підкреслює експерт, країна змогла не лише повністю задовольнити власні потреби, але й почати експортувати природний газ до Європи:

— Сполучені Штати були найбільшим у світі імпортером газу ще на початку десятих років цього століття. Зараз США стає найбільшим експортером. Саме це рятувало Європу дві останні зими від надмірного дефіциту газу.

Ділянка буріння сланцевого газу в США © AP / Keith Srakocic

Окрім видобутку сланцевого газу, російська агресія заблокувала в Україні розвиток виробіток титанової сировини, літію, берилію, природного графіту, цирконію, нікелю, кобальту та низки інших корисних копалин. Про це розповідає президент центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар:

— Ці позиції важливі для ЄС, бо вони входять до переліку критично важливої мінеральної сировини. Це те, що використовується у виробництві різної високотехнологічної продукції, пов’язаної з використанням сонячної енергії, у різних мікросхемах, побутових приладах, починаючи від мобільних телефонів, закінчуючи авіаційною промисловістю. Це поле для співпраці України та ЄС. І це було позначено в меморандумі про співпрацю, який був підписаний влітку 2021 року. Меморандум стосувався вивчення мінерально-сировинної бази України, щоб визначити рівень комерційної привабливості тих чи інших родовищ.

Михайло Гончар зазначає, що наявність родовищ в Україні ще не свідчить про можливість їхнього успішного використання. Іноді процес видобування сировини коштує більше, ніж кінцевий продукт:

— Найбільше золота знаходиться у морській воді, але чомусь ніхто його не добуває з морської води. Бо затрати на видобуток золота з морської води, дефіциту якої немає у світі, перевищать вартість того золота, яке буде видобуто в такий спосіб. Тому ситуація, описана «Форбсом», красиво виглядає, але це не означає, що воно може принести той ефект та ті цифри, які там наведені.

Вартість корисних копалин у регіонах України © RFI

Експерт підкреслює, що територія Росії також надзвичайно насичена покладами мінеральної сировини, але її здебільшого не видобувають. Так, Російська Федерація має 18 власних вугільних басейнів, більшість із яких не працює:

— Вони все це мають у себе і не добувають. Але їм важливо, щоб іншому не дісталося. Зачистимо територію — і все. Щоб не дісталося Україні та тим, хто захоче прийти, наприклад ЄС. Але це не головний мотив війни.

Цю думку поділяє і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він зазначає, що ресурси є однією з численних причин, з яких РФ розпочала війну, але не основною:

— На території Криму Росія видобудовує газ. «Чорноморнафтогаз» був однією з найбільш перспективних компаній в групі «Нафтогаз». І підтвердженням цього є нещодавнє рішення арбітражного суду, яке зобов'язує РФ сплатити 5 мільярдів доларів групі «Нафтогаз» як компенсацію за втрачені інвестиції. Йдеться саме про захоплення компанії та ті втрати, яких зазнала українська сторона після того, як була позбавлена можливості використовувати результати інвестування.

Окрім цього, у Донецькій та Луганській областях Україна втратила понад половину своїх продуктивних шахт. За словами Геннадія Рябцева, обсяг видобутку вугілля з 2014 року скоротився в декілька разів. Зокрема, це вплинуло на можливості української генерації електроенергії, бо саме на вугіллі працювала половина теплових станцій країни.

Шахтарі відпочивають у стовбурі вугільної шахти імені Челюскінців у Донецьку, 30 жовтня 2014 рік © AP / Dmitry Lovetsky

Експерт пояснює, що був утрачений не тільки видобуток вугілля:

— Там велика кількість різних корисних копалин. Наприклад, родовище солі звичайне. Зараз же в Україні солі артемівської вже немає. Був період, коли це стало великою проблемою.

Зараз в Україні багато підприємств або захоплені, або повністю зруйновані Росією:

— Є корисні копалини металевої групи: починаючи від звичайної залізної руди, завершуючи титаном та різними кольоровими металами. Усе це Україна розробляти не може, що ставить під загрозу подальший розвиток цього напрямку, цієї галузі економіки. І переробні металургійні підприємства або захоплені, або зруйновані Росією. Багато великих підприємств відновити просто неможливо. Це зумовлює необхідність суттєвої трансформації економіки України, повного перегляду пріоритетних галузей промисловості після війни. Це означає, що структура промисловості, яка була до війни, уже не буде такою. І потрібно думати над тим, що може стати драйверами відновлення української економіки після війни, бо звичайних напрямів, які розвивалися раніше, уже просто не буде.

Зруйнований металургійний комбінат у Маріуполі © AP