Громадянство проти волі — РФ проводить примусову паспортизацію на окупованих територіях

ГРА БЕЗ ПРАВИЛ

Погрози, шантаж та порушення міжнародного законодавства — ті методи, якими РФ змушує українців на тимчасово окупованих територіях отримувати російські паспорти. Так, нещодавно Путін підписав указ про депортацію тих громадян України, які не захочуть отримувати посвідчення особи з двоголовим орлом.

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Часу кремлівський диктатор дав до 1 липня 2024 року. Як цей строк спливе, вирішив він, усіх, хто не проміняє українське громадянство на російську червону книжечку, мають виселити за межі нині окупованих територій. Звісно, якщо вони до того часу залишаться окупованими.

Український паспорт © AP

Ані законів, ані правил

До слова, ця вказівка суперечить російському законодавству, адже в країні передбачене подвійне громадянство.

Примусовою паспортизацією в тимчасово окупованих Криму й частині Донеччини та Луганщини росіяни активно промишляють ще від 2019 року, розповідає адвокатка та директорка громадської організації «Східна правозахисна група» Віра Ястребова:

— Це полягало в тому, що українців, які були на непідконтрольній території через окупаційні адміністрації, примушували до отримання паспорта. Спочатку паспорту так званих квазіреспублік, а потім — уже паспорт. У Російської Федерації це була запорука отримання паспорта Російської Федерації. Через це попередньо отримання паспортів цих незаконних збройних формувань, таких як члени родини. Російська Федерація це робила насамперед для демонстрації нібито підтримки їхньої серед місцевого населення.

Як зазначає глава українського Міністерства реінтеграції Ірина Верещук, зараз росіяни значно посили тиск, намагаються якомога шкидше паспортизувати максимально можливу кількість людей. І роблять це вони, бо, зокрема, вистава під назвою «вибори президента в РФ» уже на носі:

Ірина Верещук, глава Міністерства реінтеграції України © Міністерство реінтеграції України

— Як член Уряду, я рекомендую українцям на тимчасово окупованих територіях не брати російських паспортів. Звісно, життєві обставини можуть бути різними. Можливо, хтось буде вимушений отримати паспорт під примусом, щоб вижити. Але, за можливості, людям на тимчасово окупованих територіях слід утриматись від отримання паспортів держави-агресора.

Та от дотриматися цієї рекомендації подекуди не те що складно, а майже неможливо. Адже російська машина діє суворо і поза будь-якими правилами, наголошує юрист, громадський діяч та директор ЮК «Правозахисна ліга» Олександр Малюк:

В Україну повернули дітей з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані РФ, 21 березня 2023 року. © Дмитро Лубінець / Telegram

— Окупаційна влада, яка стикається з небажанням українців ставати громадянами РФ, погрожує відібрати дітей із сімей на тимчасово окупованих територіях України. Речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський зазначив, що на Таврійському напрямку батьків дітей шкільного віку шантажем змушують змінювати громадянство, погрожуючи забрати від них дітей.

Окрім підготовки до переобрання диктатора, РФ переслідує ще одну мету — підгодувати свою військову машину тимчасово живою силою, яку не шкода, пояснює правозахисниця Віра Ястребова:

— Перед повномасштабним вторгненням на територію України вони (росіяни, — ред.) зробили хвилю примусової мобілізації. Убили наших українських чоловіків, змусивши їх вступити до лав так званих військових корпусів ЛДНР, використали їх на фронті, направили їх вбивати українців. На сьогодні вони запроваджують залучення на певні професії росіян, у тому числі. на адміністративні посади, які будуть тримати жорсткий контроль над місцевим населенням, яке там залишилось.

Паспорти РФ і ДНР © Alexei Alexandrov / AP

Укорінення окупації та продовження геноциду

Але ж підтасувати результати російських виборів можна й значно простішими методами. Тож кількість голосів — мета побічна. Та й набрати солдатів у країні зі 140-мільйонним населенням не проблема. Основною метою є остаточна окупація нині захоплених українських територій, вважає віцепрем'єр-міністр України пані Ірина Верещук:

Агітація отримувати російські поспорти © AP

— Росіяни використовують паспорт як зброю, як інструмент у своїх намаганнях змінити державну ідентичність мешканців на тимчасово окупованих територіях. За допомогою примусової паспортизації Кремль намагається пояснити та виправдати агресію проти України перед міжнародною спільнотою.

Але вся війна, яку Росія розв'язала проти України, відбувається фактично в онлайні. І світовій спільноті відомо майже про кожен військовий злочин РФ. Навіщо ж тоді країна-агресор намагається все це робити? Усе дуже просто — раніше спрацьовувало, пояснює правозахисник Олександр Малюк:

— Паспортний експансіонізм — інструмент, який Кремль роками активно використовує на всіх захоплених територіях. Агресор активно користувався цим механізмом у так званому Придністров’ї (частини Молдови), у грузинській Абхазії та Південній Осетії, в українському Криму та на території так званої «Л/ДНР». Масовою паспортизацією Кремль переслідує пропагандистські цілі та зміцнює свої «права» на регіон, змінивши його демографічний склад.

На карті Marco Polo Weltkarte — Staaten der Erde mit Flaggen Крим та тимчасово окуповані території України відділені помітною пунктирною лінією © фото з дослідження Миколи Голубея

Та не цього разу, упевнена глава Мінреінтеграції України Ірина Верещук. Адже, каже, увесь цивілізований світ нарешті розплющив очі й не полишить військові злочини РФ безкарними:

— Дії російської окупаційної влади щодо примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними як в Україні, так і в інших юрисдикціях. Насильницька паспортизація — це один із злочинів, за який Росію будуть судити на післявоєнних трибуналах.