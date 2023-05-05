Людський фактор, чи технічний збій: чому над Києвом довелося збивати «Байрактар»

Що сталось?

Київ – Увечері 4 травня над Києвом було виявлено попередньо ворожий безпілотник, який був збитий силами Протиповітряної оборони у центрі міста. Проте пізніше стало відомо, що це був український ударний БпЛА «Байрактар» TB2.

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Численні вибухи

Тривогу в Києві та області оголосили 4 травня о 20:00. Вже за 15 хвилин кияни почули звуки вибухів у центральних районах столиці, які тривали близько 10—20 хвилин.

Ситуацію прокоментував начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, попередньо заявивши, що в столиці відпрацювала ППО.

Дим над Києвом після падіння уламків збитого БпЛА «Байрактар», 4 травня 2023 року © REUTERS / STRINGER

Своєю чергою очільник Адміністрації президента України Андрій Єрмак заявив, що це був збитий безпілотник супротивника, хоча пізніше виправив свій пост у телеграмі.

Зважаючи на час та місце збиття безпілотника, багато людей встигли зняти подію на відео, яке одразу поширилося мережею.

Збили «Байрактар»

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що над Києвом збили український БпЛА «Байрактар» TB2.

За інформацією військових, безпілотник втратив керування під час планового польоту у Київській області.

Уламки збитого БпЛА «Байрактар» над Києвом, 4 травня 2023 року © AP / Alex Babenko

«Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль — знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначило командування, імовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Унаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Уламки збитого БпЛА «Байрактар» над Києвом, 4 травня 2023 року © AP / Alex Babenko

Що трапилося

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, що наразі встановлюються всі причини того, як безпілотник втратив керування та опинився над столицею:

— Так, це був безпілотник… Наш «Байрактар». Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх вже на фронті. Робити, так би мовити, дуже з цього таку новину… Ну, трапляється. Так, втратив керування. Це техніка. Ну, то що зробиш. Не пускати ж це все на самоплив. Потрібно було його просто знешкодити, та й усе.

Що могло бути причиною втрати керування безпілотника, в коментарі RFI розповів експерт у сфері БПЛА Валерій Яковенко. За його словами, такі випадки трапляються, і найімовірніше пов'язані саме з людським фактором:

— Здебільшого, на практиці мирного життя, якщо говорити про використання «мирних» дронів, то будь-які інциденти пов'язані насамперед з людським фактором. Будь-яка технологія має певну кількість безпекових функцій, котрі дозволяють не допускати помилок. Є дуже велика кількість перевірок для того, щоб впевнитися, що обладнання працює справно, і вони здебільшого виконуються на землі. І казати про те, що це може бути збій обладнання, то на практиці свого досвіду, я б казав, що це неможливо. У 99% випадків завжди вина людина.

Уламки збитого над Києвом БпЛА «Байрактар», 4 травня 2023 року © AP / Alex Babenko

Експерт також вказує на те, що при підготовці до польоту в безпілотник закладається технологічна програма, тобто — сценарії поведінки дрону при можливих проблемах: що робити при втраті зв'язку з оператором, що буде, якщо втратили систему навігації, що відбувається і як треба реагувати дрону в момент дії ворожого чи дружнього РЕБ.

Всі ці протоколи програмуються заздалегідь, вони дуже складні і саме вони дозволяють тримати дрон у повітрі в момент і після того, як він був уражений різними видами засобів.

Чи було потрібно збивати цей БпЛА, знають лише в ЗСУ. З точки зору потенційних руйнувань, дрони такого типу не несуть великої шкоди, хоча є великими об'єктами, що рухаються на великій швидкості.

Уламки впали на будинок

Уламки збитого безпілотника впали у Солом’янському та Печерському районах столиці.

Пожежники працюють на місці падіння безпілотника, уламки якого пошкодили будинок, Київ. 4 травня 2023 року © REUTERS / ALINA SMUTKO

Пожежники працюють на місці падіння безпілотника, уламки якого пошкодили будинок, Київ. 4 травня 2023 року © REUTERS / ALINA SMUTKO

Пожежники працюють на місці падіння безпілотника, уламки якого пошкодили будинок, Київ. 4 травня 2023 року © REUTERS / ALINA SMUTKO

А втім, серйозних руйнувань вони не завдали. Інформації про постраждалих не надходило.