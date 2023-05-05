Пригожин заявив, що найманці ПВК «Вагнер» вийдуть з Бахмута 10 травня

Жест доброї волі

Про це засновник ПВК заявив у зверненні до керівництва російського Міноборони. його опублікувала в телеграмі пресслужба Пригожина. Напередодні 4 травня, на цьому ж телеграм каналі виклали відео з рядами трупів і коментарем Пригожина, що ці вагнерівці загинули через критичну нестачу боєприпасів.

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Пригожин каже, що ресурси його ПВК закінчились ще у квітні, але попри все вагнерівці продовжували наступати, та через відсутність боєприпасів їхні втрати ростуть «в геометричній прогресії».

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Бахмут – місце запеклих боїв з російськими військами в Донецькій області © AP / Libkos

Пригожин сказав, що 9 травня його найманці залишатимуться на місці, а вже наступного дня підуть з Бахмута, передавши позиції підрозділам міноборони РФ.

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Місто Бахмут — важливий транспортний вузол Донбасу. ЗСУ використовують його як укріпрайон, який захищає шляхи на Каматорськ, Слов'янськ, Сіверськ і Торецьк. Російські окупанти з травня 2022-го року почали масовані ракетні обстріли міста. У серпні 2022 — вийшли на міські околиці. Бахмутський напрям залишається однією з найгарячіших точок, де тривають запеклі бої. Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, оскільки це допоможе окупантам розширити фронт, заявив Володимир Зеленський. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія намагатиметься будь-що захопити місто до 9 травня.