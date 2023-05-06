Пригожин заявив, що ПВК «Вагнера» передадуть позиції під Бахмутом кадирівцям

Рокіровка

Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин повідомив, що передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Пресслужба Пригожина опублікувала його заяву, в якій він висловив свою вдячність Кадирову:

«Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, ймовірно, можливості для отримання всього необхідного та всі необхідні ресурси, встати у Бахмуті на наші позиції».

Пригожин наголосив, що прагне розпочати передачу позицій негайно, оскільки, за його розрахунками, 10 травня ПВК «Вагнера» повністю вичерпає свій бойовий потенціал, тож важливо, аби його найманців одразу замінили кадирівці. Також Євген Пригожин заявив, що нібито в Бахмуті під контролем ЗСУ залишилося «трохи більш як два квадратні кілометри».

Історія з відходом ПВК «Вагнера» з Бахмута розпочалася кілька днів тому, коли Пригожин оприлюднив серію відеозвернень до Міноборони РФ. Тоді він заявив що «вагнерівці» відійдуть з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних боєприпасів.

В Інституті вивчення війни вважають , що Міноборони Росії все ж змінило плани та замість активного наступу на Бахмут починає готуватися захисту від очікуваного українського контрнаступу:

«Видимий гнів (Пригожина — ред.) свідчить про те, що міноборони Росії, ймовірно, позбавило пріоритету Бахмут і змістило фокус (війни — ред.), що може поставити під серйозну загрозу здатність «Вагнера» ефективно діяти».

Водночас зазначається, що ПВК «Вагнер» навіть попри обмежений доступ до боєприпасів та ресурсів не припиняє спроб повністю захопити Бахмут: Пригожин не продемонстрував жодного бажання переходити до оборони в межах міста.

Окрім дуже обмежених і локалізованих атак у районі Кремінної та поблизу Донецька, війська РФ переважно припинили наступальні операції по всій ділянці фронту. Це, на думку аналітиків, говорить про перехід до оборони.

Раніше Пригожин уже заявляв, що найманці ПВК «Вагнер» вийдуть з Бахмута 10 травня.