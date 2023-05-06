Служба безпеки України повідомила про підозру всім російським сенаторам

Крок до покарання

Служба безпеки України оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до РФ.

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Як повідомляє пресслужба СБУ, наразі зібрана масштабна доказова база на 170 сенаторів Ради федерації федеральних зборів РФ — усі вони сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

Так, у лютому 2022 року вони одноголосно підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між Росією та так званими «Л/ДНР». Також вони підтримали звернення Володимира Путіна про використання збройних сил РФ за межами країни.

Крім цього, нагадали в СБУ, у жовтні 2022 року вони ж ратифікували «договори про входження» до складу рф тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

«У такий спосіб сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил рф у веденні агресивної війни», — повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

На основі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

частина 5 статті 27, частина 2 статті 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Згідно з законом, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування ведуть співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.