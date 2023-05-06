Україна повернула з полону 45 захисників «Азовсталі»

Герої вдома

Сьогодні стало відомо про черговий обмін військовополоненими — Україна повернула додому 42 захисники та 3 захисниць «Азовсталі».

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Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, сьогодні з російського полону повернулися 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.

Як зазначає Андрій Єрмак, серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». Також у списку військовий, який потрапив у полон РФ ще під час Широкинської операції та пробув там 2,5 роки. Згодом його звільнили, тож він одразу повернувся в підрозділ і повторно потрапив у полон на «Азовсталі».

Оборонці Маріуполя були в полоні росіян майже рік © Андрій Єрмак

Голова ОП наголосив, що робота над завданням Президента «звільнити всіх наших людей» триває © Андрій Єрмак / Телеграм

Україна продовжує працювати над поверненням військових із полону © Андрій Єрмак / Телеграм

Обмін полоненими відбувся спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ, МВС, Мінреінтеграції й інших відомств. © Мінреінтеграції

Як розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, багато хто зі звільнених сьогодні військовослужбовців має поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. Їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію.

Також звільнені військові отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед визволених із полону також є учасник «вертолітної» місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ворог планував влаштувати показові суди над українськими військовими, які захищали свою землю © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими