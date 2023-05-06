Україна повернула з полону 45 захисників «Азовсталі»
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Сьогодні стало відомо про черговий обмін військовополоненими — Україна повернула додому 42 захисники та 3 захисниць «Азовсталі».
Як повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, сьогодні з російського полону повернулися 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
Як зазначає Андрій Єрмак, серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі». Також у списку військовий, який потрапив у полон РФ ще під час Широкинської операції та пробув там 2,5 роки. Згодом його звільнили, тож він одразу повернувся в підрозділ і повторно потрапив у полон на «Азовсталі».
Як розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, багато хто зі звільнених сьогодні військовослужбовців має поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. Їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію.