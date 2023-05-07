Кирило Буданов: Росія не має потенціалу для наступу, але здатна оборонятися

Інтерв'ю голови розвідки

Наразі Росія не має жодного потенціалу для наступу на Україну, але окупанти можуть вести оборону та намагатимуться зірвати контрнаступ ЗСУ.

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«Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для створення чергової спроби серйозного наступу десь на території України», — заявив Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Yahoo News.

Проте війська РФ усе ще можуть вести серйозні оборонні дії, зазначає очільник ГУР, і українським військам доведеться зіштовхнутися з цією проблемою в контексті майбутнього контрнаступу.

За словами Буданова, Росія майже вичерпала свої запаси ракет, тож зараз намагається накопичити певний запас зброї, аби спробувати зірвати контрнаступ ЗСУ.

Окремо головний розвідник України наголосив на тому, що РФ вміє працювати в інформаційному просторі та перекручувати дані так, як їм потрібно, а російське суспільство сприймає будь-що до правди:

«Тому будь-яку подію — уявіть ракету, яка впаде на Кремль — вони покажуть це як перемогу Росії. Вони будуть стверджувати, що вони запобігли найбільшій катастрофі людства, впавши ракетою на Кремль, що ця ракета фактично зруйнувала будівлю, на яку вона мала потрапити, і навіть допомогла їм».

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Також Буданов упевнений, що окупований Крим обов’язково буде звільнено, адже «наша перемога неможлива без звільнення Криму».

В інтерв’ю Кирило Буданов також припустив, що Володимир Путін дійсно серйозно хворий: «Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. Із того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію».

Кирило Буданов відмовився коментувати можливу причетність українських спецслужб до ліквідації деяких російських пропагандистів, проте зазначив, що «ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України».

Прокоментував очільник ГУР і ситуацію із ПВК «Вагнера», зауваживши, що насправді вояки Пригожина підготовлені краще, аніж військові армії РФ. Водночас Пригожин використовує величезні втрати серед «вагнерівців» для ведення власної політичної кампанії:

«Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті».

🔻Раніше Буданов також говорив, що основна мета України — знищення воєнних злочинців РФ та звільнення усіх територій нашої країни.