«Люксембург, Люксембург» став одним із найкасовіших українських фільмів

Кінохіт

Прокат ще триває, а стрічка вже зібрала понад 25 млн грн. Завдяки цьому «Люксембург, Люксембург» увійшов до десятки найкасовіших українських фільмів часів незалежності.

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Старт одразу був вдалим: новий фільм режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» ще у квітні став лідером українського прокату. Лише за перші вихідні було зібрано 5,59 млн грн.

Режисер Антоніо Лукіч © Національна спілка кінематографістів України

Наразі, як повідомляє ДержКіно України, стрічка зібрала у прокаті вже 25 млн 361 тис. грн, що дозволило їй увійти до десятки найкасовіших фільмів України за час незалежності. До речі, через це десятку успішних покинула стрічка «Секс і нічого особистого».

Головні ролі у фільмі «Люксембург, Люксембург» виконали учасники гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови. У центрі — брати-близнюки, які раптово дізналися, що їхній батько, який давно зник, захворів у Люксембурзі. Тож вони вирушають у подорож, аби побачити його.

Виконавці головних ролей — брати Раміл та Аміл Насірови © кадр із фільму «Люксембург, Люксембург»

Зйомки проходили у 2021 році у Лубнах (Полтавська область), Києві та Люксембурзі.

У 2020 році Антоніо Лукіч уже сколихнув українській кіносвіт фільмом «Мої думки тихі», який теж став справжнім хітом. «Люксембург, Люксембург» — його друга повнометражна ігрова стрічка.