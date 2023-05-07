МАГАТЕ: Ситуація довкола ЗАЕС стає непередбачуваною та небезпечною

Ядерна небезпека

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило,що ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції стає все більш непередбачуваною.

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Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, присутні на ЗАЕС експерти організації регулярно чують звуки обстрілів. Також вони отримали інформацію про евакуацію мешканців Енергодару, де живе більшість персоналу станції. Це, за словами Гроссі, теж викликає занепокоєння.

«Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я надзвичайно стурбований реальними ризиками ядерної небезпеки, з якими стикається станція. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних із нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об’єкт необхідно захистити», — говорить Рафаель Маріано Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, як зазначає Гроссі, стежать за ситуацією на предмет будь-якого потенційного впливу на ядерну та фізичну ядерну безпеку.

Він також наголосив на тому, що продовжить працювати над тим, аби вплинути на обидві сторони (Росію та Україну — ред.), аби створити на ЗАЕС безпечні умови.