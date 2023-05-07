Тарас Тополя: про війну, благодійність та концерт у звільненому Криму

ЕКСКЛЮЗИВ

Український гурт «Антитіла» анонсував концерт в Ялті у 2024 році. Музиканти впевнені, до цього часу вдасться звільнити півострів, окупований Росією. Фронтмен групи Тарас Тополя розповів RFI про роль творчості у відстоюванні свободи.

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«Будь-яка війна — це не лише наступальні й обороні дії, а також і психологія. Оголошення концерту «Антитіла» на серпень 2024 року — це такий реалістичний, проаналізований акт. Акт, зокрема, інформаційної війни. Це про меседж, про сигнал, про нашу інформаційну боротьбу», — розповідає лідер гурту Тарас Тополя.

Проте, це не суто символічна акція — квитки реально продаються. Вже є охочі приїхати на півострів з інших країн.

Тополя не сумнівається, що анонсований концерт відбудеться. Свою впевненість пояснює доленосним передчуттям перемоги.

«У мене є чітке внутрішнє відчуття як у людини творчої, що Україна — це сила, яка раз і назавжди вирішить питання Росії. Її імперськості, її людожерства і всіх загроз, які Росія несе. Україна — це сила, яка звільнить поневоленні народи. Ми є меч і щит Європи. Це наша функція. І цей наш козацький дух, про який точно знають у Франції, він прокинувся, прийшов його час. Я це абсолютно глибоко і чітко відчуваю», — пояснює музикант.

Музиканти гурту "Антитіла" під час служби у ЗСУ. © antytila.ua

З самого початку повномасштабного вторгнення Росії Тарас Тополя разом з гуртом вступили до лав ЗСУ. У складі 130-го батальйону ТРО «Антитіла» допомагали пораненим військовим як парамедики. Найгарячіші місяці провели на Харківському напрямку.

«Виглядає так зі сторони, що ми люди публічні, збирали стадіони до війни і пішли воювати. Але, якщо відкинути усю цю зіркову мішуру, ми звичайні люди. У нас такі самі обов’язки перед державою. Ми прийняли це рішення ще до повномасштабної війни, бо для нас це було очевидно. Що можуть чоловіки робити, коли ворог приходить своїм брудним чоботом на землю? Брати зброю до рук і захищати країну. Це чоловіча відповідальна робота. А все інше — це відмазки», — каже Тополя.

Після шести місяців на фронті гурт наказом головнокомандувача Залужного вивели в резерв. Вони залишаються військовими ЗСУ, але тепер допомагають на звичному для себе фронті. Після концерту на День незалежності України артисти повернулися до іноземних гастролей.

Група вже завершила першу європейську частину благодійного туру.

Гурт "Антитіла" на іноземних гастролях. 2023 рік. © facebook/antytilaofficial

«Єдине, що змінилося — відчуття того, якщо ти за кордоном, що свої приходять до своїх, і люди прагнуть цього. Також змінилось те, що наші концерти великою мірою благодійні. Гроші йдуть на проєкти нашого благодійного фонду. Раніше це була, здебільшого, комерція. До війни ми збирали стадіони і вкладали гроші, які заробляли в наші кліпи, пісні. Зараз ці гроші передаємо на благодійність», — пояснює фронтмен.

Музиканти займаються волонтерством з 2014 року. Їхній фонд збирає гроші, наприклад, на антидронові рушниці та інше приладдя для військових. Іноземні ж гастролі допомагають закрити потреби української армії у медичних засобах, ремонті техніки та підтримці сімей загиблих побратимів. Зокрема, 130 батальйону ТРО, до якого досі приписані «Антитіла».

Військові артефакти на одному з іноземних благодійних концертів гурту "Антитіла". © facebook/antytilaofficial

На благодійному концерті у Лондоні українські музиканти виступали разом з учасниками гурту U2 — Полом Хьюсоном (Боно) і Девідом Евансом (Едж). Вони виконали пісню Mothers Of The Disappeared, яку присвятили українським матерям, які чекають своїх синів з війни.

Це другий спільний виступ з ірландським гуртом після імпровізованого концерту в українському метро у 2022 році.

«Ми спілкувалися з Боно про те, як зробити так, щоб Україна швидше перемогла. Щоб світ не забував про війну. Постійно нагадувати. Також спілкувалися про майбутній концерт перемоги, на який вони пообіцяли приїхати і зіграти наживо в Україні. На одній з площ, можливо, на стадіоні», — ділиться Тополя.

За його словами, деякі пісні та кліпи, які музиканти створили до початку широкомасштабної війни, зараз, у новій реальності, можуть сприйматися інакше. Наприклад, відео на пісню «Маскарад», де герой рятується від армії зомбі, виглядає пророчим.

«Велика кількість пісень були написані швидше, ніж настав їхній час. Ми звикли вже, що люди нам пишуть: “ви щось знали?”. Коли творча людина налаштовується на якісь настрій, тонкі вібрації, вона відчуває те, що ще не втілилось у реальність. Завдання артиста це відчути і передати через слова, щоб зробити людині легше. Або підготувати. Тепер «Антитіла» співають наживо на своїх концертах: “Маскарад, мелений салат. Маскарад з москаля салат”. Люди розуміють — «а, так ви про це», — розповідає Тополя.

Володимир Зеленський на зйомках кліпу гурту "Антитіла". Листопад, 2018 року. фото: Viktoria Filipenko

Також в одному з кліпів гурту знявся тоді ще артист Володимир Зеленський. Пісня «LEGO» була саундтреком до фільму виробництва «Квартал95», у якому він зіграв. У 2018 Зеленський та Тополя разом співали у червоних піджаках, а вже за чотири роки змінили їх на армійський піксель.

Артист бачить у подібних поворотах певну доленосну місію, але своє рішення піти на війну називає очевидним. Музикантів ще можуть повернути на фронт, та поки вони готуються до другої частини світового туру — з благодійними концертами у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Проте найголовніший виступ має відбутися у Ялті в 2024 році. Якщо сподівання справдяться, це буде концерт у вже зовсім іншій Україні.

«Я хочу бачити країну в кордонах 91 року. Де сім’ям загиблих воїнів виплачує репарації те, що залишилось від Російської федерації. Хочу бачити країну з сильною економікою, без корупції і з можливостями для зросту. Звичайно, у складі ЄС і з базою НАТО в Криму», — бажає Тополя.