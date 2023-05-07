У ГУР попереджають про можливі провокації з боку РФ на 9 травня

Небезпечний символізм

Російські спецслужби можуть готувати провокації проти цивільного населення РФ та Білорусі на 9 травня, оскільки агресор полюбляє символізм.

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Як заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, є ризик вчинення провокацій із боку армії РФ якраз на 9 травня:

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня».

Також Андрій Юсов вважає, що Росія може готувати провокації не лише проти власних людей, а й проти громадян Білорусі, аби з допомогою операцій під фальшивим прапором все ж втягнути білоруську армію у війну проти України.

Водночас представник ГУР зауважив, що ніхто у світі в такі вистави не повірить: «Хоча це не означає, що провокацій не буде».