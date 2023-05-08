Навіщо окупанти влаштували евакуацію із Запорізької області

Чекаємо на «жест доброї волі»?

Російські окупанти масово евакуюють жителів із прифронтових населених пунктів у частині Запорізької області, яку вони наразі контролюють. Останнього разу подібна масштабна евакуація закінчилася втечею росіян із правобережжя Херсонщини.

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Що відбувається на Запоріжжі

5 травня так звана «влада» окупованої частини Запорізької області вирішила вивезти жителів 18 прифронтових населених пунктів: Тимошівка, Смирново, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам’янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка. Таке рішення самопроголошений «губернатор» назвав «заходом безпеки» через нібито посилені обстріли ЗСУ.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, із окупованого Токмака та Енергодара першими вивозять представників окупаційної адміністрації та колаборантів у напрямку Бердянська. Також змушують виїжджати місцевих жителів — насамперед тих, які отримали російські паспорти ще в перші місяці окупації. Вивозити мають також дітей, вчителів та вихователів.

«При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови "евакуювати" дитину», — розповіли військові.

Російські окупанти евакуюють жителів Херсона до звільнення міста ЗСУ, жовтень 2022 року © AP

На автозаправках спостерігаються черги за пальним — і росіяни говорять усім водіям, що його нових постачань не буде.

«У населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи», — додали у відомстві.

Російські військові також вивозять награбоване майно на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. А до Дніпрорудного прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації й так званої «народної міліції» разом із їхніми сім’ями.

«Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі», — йдеться в повідомленні.

Та виявляється, не лише в прифронтових містах триває евакуація. Окупанти тікають із віддаленого Мелітополя, про що розповів мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону:

— Наприклад, із будівлі Мелітопольської колонії вони вивезли обладнання, із будівлі «Укртелекому», яку вони захопили, також вивезли обладнання і майже всі свої документи.

Крім того, окупанти почали виїжджати з декількох приміщень, де мали комендатуру: це і приватні офісні споруди, і адміністративні, що належать Мелітопольській міській раді.

Що задумали росіяни

На думку майора запасу, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, вивозять українців із прифронтових територій зовсім не заради їхньої безпеки, Росія хоче їх використати цих задля своєї мети:

— По-перше, Росія оголосила ці території своїми. По-друге, вони змушують людей брати російські паспорти. Таким чином, вони хочуть показати всьому світу, що це є територія РФ, що це їхні громадяни і будь-які наступальні дії — це вже атака на їхню державу. І вони будуть захищати «своїх» людей.

Евакуація росіянами мешканців Херсону до деокупації міста ЗСУ, жовтень 2022 року. © AP

Третя причина, як каже Гетьман, росіяни використовують евакуйованих як живий щит:

— Вони розміщують цих людей біля військових частин, складів та інших небезпечних об’єктів. Там вони відкривають дитячі садки, школи, медзаклади та інше. Вони розуміють, що ЗСУ не будуть атакувати школи та лікарні.

По-четверте, евакуйованих залучають, зокрема, до будування фортифікаційних споруд:

— Це як у Другу світову були концтабори, а тут такі трудові табори. А п’ята складова — мобілізація. Вони забирають людей призовного віку з російськими паспортами та мобілізують до лав російської армії.

Черговий «жест доброї волі»?

Масова евакуація з окупованих територій Запорізької області дуже нагадує херсонський сценарій, коли перед втечею російські війська також вивозили місцевих мешканців начебто заради їхньої безпеки.

І, як говорить експерт Олег Жданов, такий сценарій може повторитися, однак очікувати від росіян такої самої швидкої втечі не варто:

— У військовому плані на правому березі Дніпра фактично неможливо без великих втрат тримати територію, тому що вона прострілюється нашими військами. А тут Дніпро можна використовувати як ще одну лінію оборони, до тих двох, які росіяни побудували на Запорізькому напрямку.

Українські військовослужбовці на військових навчаннях на полігоні в Запорізькій області, квітень 2023 року © REUTERS / STRINGER

Але, як пояснює військовий експерт, шанси на успіх в української армії під час ймовірного контрнаступу саме на цьому напрямку є:

— З одного боку, вони готуються, але стійкість оборони залежить від морально-психологічного стану рядового бійця в окопі. Якщо боєць налаштований вмирати за цю територію, тоді оборону прорвати дуже важко. А якщо перший розрив артилерійського снаряду біля його окопу стане приводом сказати, що «нас розгромили», і втекти, то це зовсім інше. Тобто, щоб там генерали не робили й не планували, але якщо солдати не хочуть воювати, вони цього не будуть робити.

З огляду на низьку мотивацію російських бійців, херсонський сценарій може повторитися на Запоріжжі. Але Жданов припускає, що жорстоких боїв не уникнути:

— Запорізький напрямок — це фактично єдине позитивне завоювання російської армії на сьогодні. По-перше, це Запорізька атомна станція, яка є найпотужнішою у Європі, яка забезпечує електрикою фактично весь промисловий південний схід, включно з Кримом. По-друге, це гарантована вода в Крим, тому що Каховська ГЕС під їхнім контролем, а там починається Північнокримський канал. По-третє, це сухопутний коридор у Крим. І ці три пункти можна продати російському суспільству як величезну перемогу. Тому, я вважаю, що швидко вони цю територію не залишать.