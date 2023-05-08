Нічна атака росіян: постраждали Одеса та Київщина

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У ніч на 8 травня росіяни здійснили черговий масований обстріл України, із застосуванням ракет та безпілотників.

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У ніч на 8 травня 2023 року російські війська атакували Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136 та Shahed-131. Усі 35 дронів збили сили протиповітряної оборони, повідомили у Командування повітряних сил.

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / STRINGER

Наслідки обстрілу Одеси © Оперативне командування «Південь»

Наразі відомо про п’ятьох поранених. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Також уламками збитих дронів були пошкоджені будівлі, дорожнє покриття та автівки.Одеську область війська РФ атакували бомбардувальниками дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснили вісім пусків з району мису Тарханкут в окупованому Криму. Частина ракет не досягла своїх цілей. Ракети типу Х-22 влучили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Станом на 9:21 відомо, що внаслідок ракетного удару по Одещині троє працівників складу отримали незначні поранення, їм надали допомогу на місці. Одна людина вважається зниклою безвісти, тривають рятувальні роботи, повідомив начальник Одеської РВА Крук.