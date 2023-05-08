ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Нічна атака росіян: постраждали Одеса та Київщина

Опубліковано:

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ
Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
1 хв

У ніч на 8 травня росіяни здійснили черговий масований обстріл України, із застосуванням ракет та безпілотників.

Реклама

У ніч на 8 травня 2023 року російські війська атакували Київщину ударними дронами іранського виробництва Shahed-136 та Shahed-131. Усі 35 дронів збили сили протиповітряної оборони, повідомили у Командування повітряних сил.

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ
Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Наразі відомо про п’ятьох поранених. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекрито, пожежу ліквідовано, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Також уламками збитих дронів були пошкоджені будівлі, дорожнє покриття та автівки.

Наслідки атаки російського безпілотника на Київ
Наслідки атаки російського безпілотника на Київ © REUTERS / STRINGER
Одеську область війська РФ атакували бомбардувальниками дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснили вісім пусків з району мису Тарханкут в окупованому Криму. Частина ракет не досягла своїх цілей. Ракети типу Х-22 влучили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Наслідки обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу Одеси © Оперативне командування «Південь»

Станом на 9:21 відомо, що внаслідок ракетного удару по Одещині троє працівників складу отримали незначні поранення, їм надали допомогу на місці. Одна людина вважається зниклою безвісти, тривають рятувальні роботи, повідомив начальник Одеської РВА Крук.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: