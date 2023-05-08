Обстріли Херсонщини: поранені дев’ятеро людей, зокрема дитина

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

8 травня 2023 року російські війська обстріляли населені пункти Херсонської області. Травми різного ступеню зазнали дев’ять людей.

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У селі Станіслав росіяни поцілили в будівлю сільради. Під час обстрілу постраждали шестеро людей, серед яких дев’ятирічна дитина. Хлопчик зазнав мінно-вибухової травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Пʼятьох поранених військові доправили до Білозерської лікарні. Після надання медичної допомоги поранених відпустили додому. Одну поранену жінку в стані середньої тяжкості шпиталізували до Херсона, про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За інформацією прокуратури, ще троє цивільних були поранені внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів. Постраждалі дістали травми різного ступеню тяжкості. Зокрема у селищі Антонівка були поранені 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Жінка отримала множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя, про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через обстріли в області пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід та лінії електропередач. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину.

Раніше ми повідомляли про те, що в ніч на 8 травня росіяни здійснили черговий масований обстріл України із застосуванням ракет та безпілотників. Постраждали Одеса та Київщина.