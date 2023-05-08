Росія вкотре блокує «Зернову ініціативу»

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Росія заблокувала реєстрацію та проведення інспекцій вхідного флоту. В водах Туреччини очікує близько 90 суден.

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«Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила «Зернову ініціативу», відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди. Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід», — повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

На інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 — це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

«Експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн», — повідомили у міністерстві.

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