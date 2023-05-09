Громенко: скасування в РФ масштабних заходів на 9 травня — це ліки, страшніші за хворобу

інтерв'ю rfi

Київ, Україна – Поки по всій Росії зі страху масово скасували паради до 9 травня, у Москві вирішили не відмовлятись від святкування. Тим часом в Україні запропонували зробити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня — Днем Європи. Як культ перемоги призвів до війни в Україні? Яка роль українців у перемозі у Другій світовій? Чому міфи Кремля досі живуть? Про це в інтерв'ю з кандидатом історичних наук Сергієм Громенком.

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Кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього про ідею перемоги та її живучість у Росії © Сергій Громенко

— У більше, як двох десятках російських міст, скасовані паради до 9 травня. Причому йдеться не лише про найближчі до України міста, але й дуже віддалені, наприклад, Тюмень, яка за 2 тисячі кілометрів. Чому російська влада жертвує головним своїм ідеологічним святом?

— Вона не жертвує, йдеться про скасування лише публічних фізичних заходів. Тобто того формату, який в останні роки був найбільш прийнятним для Кремля, а саме, масові паради, марші у колонах з портретами дідів. І, очевидно, що у жодному випадку не йде мова про безпеку всіх цих людей, які могли брати участь у цих заходах. Йдеться про страх Кремля перед можливим розкриттям втрат у теперішній війні проти України. Тому що, якщо люди вже будуть виходити з плакатами загиблих дідів, абсолютно реально і це неможливо буде проконтролювати, щоб люди не виходили з плакатами теперішніх загиблих у війні проти України.

У багатьох російських містах скасували паради до 9 травня © AP

Ми знаємо, що всілякого роду тролінг, а то й відверті провокації траплялися у попередні роки, особливо, звісно, в Україні, але в Росії також, коли виходили не тільки з портретами справжніх дідів, але й з героями різних фантастичних франшиз або навіть з дещо модифікованими портретами Гітлера. І цілком зрозуміло, що люди, які втратили своїх синів, батьків, братів, чоловіків на цій війні, можуть просто вийти з їхніми портретами. І коли це стане зрозуміло, коли їх побачать інші люди, стануть яснішими масштаби втрат РФ. Їх, до слова, не оголошують останні 7 місяців. Кремль готовий пожертвувати великим маршем, аби тільки не дати росіянам більше дізнатися про себе.

— Власне, британська розвідка заявляла, що за скасуванням акцій до так званого Дня перемоги стоїть страх російської влади, що росіяни звернуть увагу на масштаб втрат Росії у війні проти України. Якими будуть ідеологічні втрати для РФ?

— Очевидно, що втрати будуть — і величезні. У Кремля зараз просто нема хорошого варіанту. Москва має або погодитись на святкування у старому форматі і зазнати ідеологічних втрат через втрати на війні, або скасувати і нести відповідальність і зазнавати критики з боку ультрапатріотів. Очевидно, що в Кремлі прийшли до висновку, що «хай краще нас сварять ура-патріоти в телеграмі, але не покажемо народу, скільки у нас загиблих».

Репетиція параду до 9 травня у Москві. Травень 2023 року © AP

— Ще на початку 2023 року у Верховній раді пропонували скасувати державний вихідний на 9 травня, бо він асоціюється з радянським минулим. Однак нардепи так і не проголосували. І це відбувається другий рік поспіль. Депутатка від СН Євгенія Кравчук зазначила, що ухвалення цього законопроєкту «зараз взагалі на часі, адже у воєнний стан все одно немає жодних вихідних у святкові дні». Але, на вашу думку, чому так відбувається?

Засідання українського парламенту. Ілюстративне фото © Верховна Рада України

— Народ в парламенті, а особливо, його «слуги», вирішили, що війна закінчилася, а значить, скоро вибори. Проблема всього післярадянського існування України — це проблема голосів всіх пострадянських виборців. Коли в нас існувала окрема комуністична партія, вона була сильною, соціалісти ще були — ліваків вистачало, то вони забирали голоси всіх цих ностальгійників просто за замовчуванням. Але в нульових роках оцей порядок денний «хороші стосунки з Росією, повага до минулого, особливо, до радянського» почали перехоплювати партії зі сходу — Партія регіонів, а потім ОПЗЖ. І в нинішній період більшість «слуг», які розуміють, що до наступного парламенту вони не потраплять, настільки бояться дражливих питань — про мову, про історію, про зовнішню політику — що будуть казати, що «це не на часі», і будуть відкладати реальні зміни, доки це буде можливим. Тут не те, що нема політичної волі, тут, навпаки, є політична воля нічого не чіпати, щоби, не дай Боже, не зменшити свою підтримку на виборах.

— 8 травня у своєму зверненні Зеленський заявив , що подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Може, це змінить ситуацію нарешті?

— Побачимо. Про те, що 8 травня — День перемоги над нацизмом, говорилося у вигляді компромісу вже багато років. І, насправді, це проблема не лише чинного президента. За попереднього президента, коли парламент був значно патріотичніше налаштований, теж зважали на проблему виборів і досягли компромісу — про святкування і 8, і 9 травня. Тому що, за опитуваннями КМІС, до минулого року аж 40% українців визнавали 9 травня за свято. А 40% — це дуже багато. Втім цього року — лише 13%. Правда така, що тодішній парламент зважав на ці 40%, і теперішній теж. Хоча тепер, як стало зрозуміло, що є лише 13%, то є шанс на певні зрушення. Однієї заяви Президента мало, треба міняти закони. Чи скористається глава держави своїм правом законодавчої ініціативи, чи ні — і тут стане зрозуміло, чи слуги справді переосмислили 8 травня, чи все так, як є, і залишиться до наступного року.

— Торік парламент ухвалив заяву, в якій наголосив на неприпустимості присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом. Яка роль українського народу у перемозі над нацистською Німеччиною і яким чином відкоригувати історичну правду?

44 піхотна дивізія армії США на параді з нагоди перемоги у Другій світовій війні. Місто Імст, Австрія, 1945 рік © AP

— Без українського народу, очевидно, не було б перемоги в Другій світовій війні. Це абсолютно зрозуміло, всупереч тому, що 10 чи 20 років тому Путін казав, що Росія виграла б без українців. Це неправда. І сім мільйонів населення України — не лише українців, а загалом тих, хто проживав на українській території, були мобілізовані до лав Красної армії. Це якраз той самий внесок, який дозволив Радянському Союзу просто відбитися. Бо у жовтні-листопаді 1941 року Вермахт стояв за 30 кілометрів від Москви. Викресліть 7 мільйонів, ну, добре, 3 мільйони з чинної на той момент армії, і стане абсолютно зрозумілим, що Москва була б завойована, Радянський союз війну би програв, тоді Гітлеру довелось би звести Другу світову до нічиєї. Тому говорити, що перемога у Другій світовій війні була можлива без українців, аж ніяк не випадає. Це просто невігластво. І відкоригувати цей момент буде на часі завжди — і вчора, і сьогодні, і завтра. Коли б не взялись, все одно буде ідеальний шанс говорити про українців, їхній внесок, їхню трагічну долю. От коли ми виграємо цю війну, нарешті стане зрозумілим, що Росія без України геть не така потужна сила, як здається. Оце буде ідеальний шанс для того, щоб переламати вже в західній свідомості розуміння важливості України: «От дивіться, Росія з Україною ого-го-го, а Росія без України — пшик».

— Коли взагалі виник цей культ «великої перемоги» і з якою метою його створили? Чому він такий популярний у путінській Росії?

— Путін не те, що тут ні до чого, але він не несе одноосібної відповідальності. Культ перемоги завжди використовується як ліки проти якихось внутрішніх проблем. З 1947 і до 1965 років його не було. Як і не було вихідного дня. У Радянському Союзі жило багато людей, які пройшли війну і розуміли, що святкувати нема що. Але у 1965 році, коли був якийсь черговий ювілей і помінялось керівництво з Хрущова на Брежнєва, стало зрозуміло, що нове покоління радянських людей не буде жити за комунізму, тоді вирішили переграти ідею основоположного Радянського Союзу з комунізму на перемогу в Вєлікой Отєчєствєнной. І починаючи з 1965 року і до самого кінця Радянського Союзу, — це вихідний день, це свята, приходять ветерани до шкіл — це все радянська традиція. Потім з 1989 до 1995 року нічого цього не було — не до того було. А в 95-му році Єльцин зрозумів, що підтримка у нього нульова — не більше 3% схвалювали його діяльність: війна в Чечні, народ масово зубожіє. Тому того року провели військовий парад на Красній площі і перезапустили оцю радянську ідею, що вся суть існування Радянського Союзу була в перемозі у Другій світовій, ну, а Росія — спадкоємиця. Цікаво, що спочатку паради проводили тільки в ювілейні роки — у 1995-му, 2000-му.

Борис Єльцин, колишній президент Росії, та Володимир Путін. Травень 2000 року © Getty Images

А от коли у 2000-му Путін прийшов до влади, їх почали проводити щороку. Він зрозумів, що патріотизм, густо замішаний на мілітариці, — це ефективна скріпа. І все поїхало. І сьогодні в Росії, в принципі, немає жодної іншої загальної такої національної суспільної ідеї, крім ідеї перемоги. Більше ніяка ідея не може об'єднувати. У Росії, як ніде в Східній Європі, розкол між багатими та бідними, між правими і лівими, між владою і народом. За великим рахунком, крім оцього 9 травня, нічого більше у росіян не залишається. 70-80% росіян схвально ставляться до формату, в якому в останні роки цей день відзначається — тобто «можемо повторіть». Оця великодержавність, такий потенційний мілітаризм суспільства — це було як раз тим, що об'єднувало і багатих, і бідних, і правих, і лівих. І це була та скрипка, на якій Путін вміло грав: якщо народ хоче пишатися, що ми сильніші за всіх, то будемо пишатись 9-м травня, будемо так пишатись, що аж гай шумить. А забери це, у росіян просто не залишиться нічого спільного. І всі проблеми полізуть нагору — і вони вже починають вилазити. І чим довше триває війна проти України, тим більше внутрішніх проблем в Росії. І скасування якраз масштабних заходів на 9 травня — це ліки, які страшніші за хворобу. Путін не дасть можливості продемонструвати втрати, але в стратегічному плані збитки від того, що 9 травня не святкують, як раніше, значно перевищить усі і можливі здобутки.

— Які найпопулярніші міфи про Другу світову війну, які використовує РФ?

— Радянський союз зробив головний внесок у перемогу у Другій світовій війні і переміг би без західних союзників — це міф №1. Але треба розуміти, що внутрішніх резервів Радянського союзу вистачило лише на кампанію 1941-го року. В 1941-му році вся кадрова радянська армія полягла, вся його промисловість, більшість з тих речей, які потрібні для війни, — все було втрачено. Кампанія 1942-го року була фактично на межі, бо німці дійшли до Волги, але була підтримка західних союзників. Без неї, я впевнений, у 1943-му році Радянський союз своїми силами програв би. І те, що Росія досі підтримує міф про внесок Радянського союзу у перемогу — це стартова база показати «які ми були круті тоді, а значить, і зараз вистоїмо, чого нам боятись, тим паче, коли маємо ядерну зброю».

Солдати Красної армії під час боїв в Угорщині © ASSOCIATED PRESS

Другий найважливіший міф — це те, що нібито Радянський Союз не несе відповідальності за війну, шо він такий білий, пухнастий, він завжди був за мирне розв'язання — це західні плутократи змовились із німцями і в результаті спалахнула війна. На початку 2000-х Путін визнавав, що пакт Ріббентропа-Молотова — це угода з дияволом. А зараз знову взялись за стару шарманку, що це все нормально: те, що було захоплено пів Європи, то так і мусить бути.

Британські військові. 1944 рік © AP

Ще один міф — про 8,6 мільйонів загиблих в армії. Росіянам треба довести, що вони не перемогли, закидавши німців трупами своїх солдатів. І тому вони за допомогою різноманітних маніпуляцій статистично применшують кількість втрат серед своїх військових і збільшують серед німців. Скільки достеменно загиблих, ми не зможемо зараз сказати — через безумні режими секретності в Радянському союзі. Але за опосередкованими розрахунками, кількість втрат на фронті коливається між одинадцятьма і дванадцятьма мільйонами людей. Не 1 до 10, але точно 1 до 3 у порівняні з німецькими вояками. А постійно скорочуючи і зменшуючи цифру втрат, намагаються цей негарний баланс якось виправити. Це топ-3 міфів, ну і те, що без українців впорались би.

— Політика «побєдобєсія» стала одним з факторів, який росіяни використали у війні проти України. Що може вплинути на мінімізацію міфів про Другу світову війну? Україна переможе — і вони одразу зникнуть?

— Автоматично вони не зникнуть, але це умова не те, що №1, це умова №0. Поки росіяни не зазнають такої ж поразки у війні, як зазнала та сама Німеччина, міфи про Росію, про її велич, про перемогу у 45-му році, будуть залишатися живими. Далі виникає вилка, як інтерпретувати цю поразку. Один з варіантів — як в Німеччині після Першої світової. Називається «удар в спину» — мовляв, «ми — сильні, ми — герої, ми проти всього світу вистояли, але внутрішні вороги встромили нам просто ножа в спину — і ми були змушені капітулювати». А другий варіант — це Німеччина після Другої світової війни. Там був дуже довгий процес, він не такий простий, як здається. Він тривав тридцять років. Він полягає в тому, що 8 травня 1945 року — це не день поразки, а день визволення від нацистського режиму. І очевидно, що після того, як Росія зазнає поразки, там вибухнуть дискусії, за яким наративом розповідати про цю поразку, як будувати своє майбутнє, чи казати про «удар у спину» і плекати ресентимент, чи казати про визволення з-під путінського ярма і будувати світле майбутнє разом з іншими європейцями. І від переможців багато залежить, як ці дискусії будуть проводитись. І я боюся, що після того, як ми вийдемо на кордони 1991 року, багато хто на Заході просто махне рукою і скаже: «ну, а тепер далі самі». А це неправильно. Треба довести росіян не лише воєнної поразки, але до перемоги наративу про визволення від путінізму, щоби не повторювати помилок 90-х років і не давати ґрунт для ресентименту і реваншизму.

— Де у так званій Вєлікой отєчєствєнной ділись два роки Другої світової війни — з 1939 по 1941-й?

— Радянський Союз виставляв себе жертвою. І забуваючи про період 1939-1941 років, він виводив із суспільної свідомості той факт, що був фактичним союзником нацистської Німеччини. І в німецьких моторах літаків та танків на західному фронті плескалось радянське паливо. Франція і Британія були за крок від того, щоб почати бомбардування Радянського Союзу за це.

Солдати Красної армії. Липень, 1943 рік © ASSOCIATED PRESS

Зараз про це вже мало хто говорить, але ідеологічна криза у 1939-1941 роках серед західних комуністів була така, що багато з них виходили з партії або закінчували життя самогубством, дізнавшись, що комуністи уклали союз з нацистами. І теперішня Росія настільки боїться цих порівнянь, що тепер кожному, хто скаже, про паралелі між нацистами і комуністами, що вони були союзниками, що вони розв'язали Другу світову війну, за це можна сісти років на 7 — настільки Росія боїться правди про ці два роки, коли вона фактично вела війну на боці німців. І більше того, у 1940-му році Радянський Союз ледь не приєднався формально до Антикомінтернівського пакту — не став юридичним союзником. Молотов просив у Гітлера протоки Босфор і Дарданелли, але останній вирішив, що це забагато. А якби не вирішив, що це забагато, то цілком можливо, що в 1941-му році радянські війська разом з німецькими воювали проти британців десь в Єгипті. Тобто Радянському Союзу стати фашистською державою було, що два пальці. І правда про це, що це могло статись, теж є забороненою. І за подібні публічні висловлювання можна сісти.

Солдати Красної армії на німецькому танку. Жовтень, 1943 рік © ASSOCIATED PRESS

— 5 травня у місті Глубчице Опольського воєводства на півдні Польщі демонтували “пам’ятник вдячності Красній армії”, який було встановлено в 1945 році. Голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що цей монумент стосується подій, яких не було, оскільки в 1945 році насправді було не визволення Польщі, а поневолення радянською владою. Торік у жовтні у Польщі одночасно у кількох місцях країни відбувся демонтаж чотирьох пам’ятників на честь Красної армії. З чим пов'язане таке переосмислення? Лише з війною РФ в Україні?

У місті Глубчице демонтували пам’ятник вдячності Красній армії. 5 травня 2023 року © The Institute of National Remembrance of Poland

Демонтаж пам’ятника вдячності Красній армії у місті Глубчице на півдні Польщі © The Institute of National Remembrance of Poland

— Передусім, це спадок української декомунізації. Як би це не дивно було, але ті країни Східної Європи, які визволились у 1989-1990-х роках, скинули радянське панування, залишили багато радянських пам'ятників. Хоча радянський ресентимент там був невеликий. Коли в Україні у 2014 році почався ленінопад, потроху і країни Балтії, і Польща підтягнулися і почали зносити свої пам'ятники, і почали ухвалювати свої закони проти комунізму і комуністичної спадщини.

Знищення радянських пам'ятників у Польщі. Жовтень 2022 року © The Institute of National Remembrance of Poland

Знищення радянських пам'ятників у Польщі. Жовтень 2022 року © The Institute of National Remembrance of Poland

Тобто те, що відбувається зараз, це не лише через велику війну. Скажімо так, велика війна стимулювала цей процес. Але почався він ще в 2014 році після українського ленінопаду і, очевидно, анексії Криму. Бо стало зрозуміло, що не такий уже Ленін і мертвий. І радянські пам'ятники — це не тільки про історію, але й про актуальне сьогодення і російський державний шовінізм і імперіалізм. Тому всі країни, які колись постраждали від Росії, дивлячись на долю України, буде превентивно підчищати все, що їх з Росією може пов'язувати.

— Верховна рада узаконила термін «рашизм». Що це дасть по факту, на що вплине?

— По-перше, це ставить крапку в дискусія всередині самої України. Це ж не те, що Верховна Рада вигадала якийсь термін і тепер нав'язує його суспільству. Це абсолютно не так. Термін «рашизм» виник чорт зна коли, коли на початку нульових у Росії запустили рух «Наші», то вже тоді їх називали «нашистами», а їхню ідеологію «нашизмом».

Активісти руху «Наші» святкують перемогу партії «Єдина Росія» на виборах у 2007 році © Радіо Свобода

А там, де «нашизм», там і «рашизм». І очевидно, що Верховна Рада йде за українським суспільством. Це з одного боку. З іншого, цей термін є й у Вікіпедії . Ну, й нарешті ми можемо говорити з нашими західними партнерами, роз'яснюючи їм, що це не війна Путіна особисто, що проблема не тільки в самому Путіні, а проблема в ідеології, якої дотримується переважна більшість росіян — ідеологія вищості Росії, вищості російського народу, приниження неетнічних росіян, які населяють РФ — і так само, як вони зневажливо ставляться до українців. Це все не Путін вигадав. Неправильно думати, що це він прийшов і звабив росіян якоюсь химерою. Путін скористався настроями, які були в росіян і підіграв найрадикальніших, найгіршим сторонам їхніх душ. Комплекс цього всього уявлення про вищість Росії, про необхідність воювати заради слави, заради повернення свого, відмова українців у праві на суб'єктність — це все ознаки російського фашизму, який, з одного боку, схожий на італійський фашизм, а з іншого боку, має свої особливості, наприклад, абсолютно дике розуміння православ'я. Не обов'язково, що православне означає імперіалізм. До прикладу, Чорногорія — православна країна, але не можна сказати, що чорногорці якісь там особливі імперіалісти. Болгарія з Румунією колись вели імперіалістичні війни, а тепер перестали. Але все-таки особливістю цього російського православ'я — це те, що робить російський фашизм російським, вирізняє його з-поміж інших фашистів. Наприклад, італійський фашизм був круто повернутий на величі Стародавнього Риму, а ось російський фашизм — на православ'ї, самодержавстві і народності. Отже поєднання російського фашизму дає рашизм. Коли нарешті більшість західних аналітиків нарешті зрозуміє, що проблема не тільки в Путіні, а в російській ідеології, можливо, нам буде простіше доводити необхідність повної поразки Росії, а не лише особисто Путіна.