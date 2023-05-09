Побороти страх: як харківські волонтери допомагають дітям під час війни

Допомога дітям

За місяці повномасштабного вторгнення РФ Україна перетворилася на справжню країну волонтерів. Із 24 лютого кожен намагався допомогти чим міг, прагнув бути корисним. І справді, роботи для волонтерів було і є чимало.

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Із перших днів повномасштабного вторгнення Харків опинився під постійними обстрілами та загрозою окупації. Та попри все місто трималося та жило. І там залишалися люди, які потребували допомоги, зокрема й діти.

Регіональний координатор напрямку психосоціальної підтримки Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Віктор Філатов згадує:

— Тоді волонтерство було, як ковток свіжого повітря. Уявіть, у Харкові обстріли, нічого не працює, крім медзакладів. І ти не розумієш, що робити та куди себе подіти. А так ти перебуваєш серед волонтерів та робиш щось корисне для місцевого населення.

Волонтерство як випадковість

Віктор почав волонтерити ще до повномасштабного вторгнення. І в цьому була певна випадковість:

— Я просто гуляв у Саржиному Яру (парк у Харкові, — ред.) та побачив інструкторів Червоного Хреста, які показували людям, як правильно надавати першу домедичну допомогу.

Волонтери розпочали допомагати місцевому населенню з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну © Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Це настільки запам'яталося хлопцю, що він почав шукати якісь цікаві волонтерські проєкти у Харкові. Незабаром Віктор долучився до організаторів спортивних заходів для дітей з малозабезпечених сімей. Проте, як зізнається, тоді приділяв цьому діяльності не дуже багато уваги. По-справжньому, згадує він, почав волонтерити вже після 24 лютого:

— Це, мабуть, був десь березень місяць: я моніторив усі групи, певно, як і більшість із нас. Намагався знайти десь себе в інформаційному полі, бути чимось корисним. І знайшов повідомлення про те, що Червоному Хресту потрібні волонтери на склад фасування (гуманітарної допомоги, — ред.) або в кол-центр.

Спочатку, розповідає Віктор, волонтери надавали гуманітарну допомогу харків'янам. Робота решти напрямків, зокрема із дітьми, була призупинена до стабілізації ситуації: «Харків був майже пустий, дітей не було. І взагалі проводити будь-які заходи для дітей, коли тебе бомбардують кожного дня, якось не дуже добре».

Працювати з дітьми у воєнному Харкові

Психосоціальну підтримку дітей, розповідає Віктор, почали відроджувати з середини червня, коли ситуація у Харкові трохи покращилась, а постійні обстріли припинилися:

— 13 червня (2023 року, — ред.) — це перший день, коли ми провели повноцінний захід. На той час до Харкова вже почали повертатися люди. І почали з’являтися запити на проведення заходів із дітьми. Наприклад, для тих, хто тимчасово перебував у Харкові або чекали на евакуаційний потяг.

У перші тижні війни харківські діти просто жили в метро або підвалах, тож багатьох потрібно було наново соціалізувати © ДСНС України

Як пояснює Віктор, психосоціальна підтримка — це спеціальні заходи для дорослих та дітей, які сприяють зниженню тривожності. Під час таких зустрічей фахівці розповідають, як управляти психоемоційним станом. Під час війни це надзвичайно важливо, бо повітряні тривоги, обстріли, перебування в бомбосховищах (часто це просто нашвидкуруч переобладнані підвали) та постійний страх не можуть не травмувати. А реабілітацію не варто відкладати до кращих часів: щоби мати результат, починати її треба просто зараз.

Заходи, які організовують волонтери, покликані знизити емоційне напруження: це різноманітні творчі вправи, активні ігри на свіжому повітрі, перегляди стрічок та їхнє обговорення, бесіди про емоційний стан, завдання, які навчають дітей по-новому взаємодіяти із друзями та рідними.

Йдеться насамперед про адаптацію, наголошує Віктор. Діти довгий час сиділи в бомбосховищах, тож зараз мають фактично заново соціалізуватися, а також навчатися боротися зі страхом, який став їхнім постійним супутником.

Запитів від харків’ян дійсно було багато. Тож Віктор разом із іншими волонтерами, які працювали на складі гуманітарної допомоги, перепрофілювалися та почали займатися із дітьми. Вони пройшли тренінги з психосоціальної підтримки, із першої психологічної допомоги, отримали чіткі інструкції:

— Не можу сказати, що це суто моє — робота з дітьми, але мені дуже легко знаходити з ними спільну мову. Плюс — поруч завжди була команда досвідчених волонтерів, які допомагали нам та скеровували в правильному напрямку.

Хоча обстріли Харкова натоді зменшилися, але так і не припинилися. Тож працювати — ще й із дітьми — у таких небезпечних умовах стало своєрідним викликом. Віктор розповідає:

— Якщо відверто, то це була потреба не тільки дітей. Це була і моя потреба — бути корисним і чимось допомогти. І в такі моменти ти ніби відволікаєшся разом із ними. Ти робиш щось, і діти трохи відпочивають від буденності, а ти — разом із ними.

Під час роботи волонтери дотримуються всіх вимог безпеки, оскільки від них залежать життя дітей © RFI/Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Ураховуючи ситуацію як в Україні загалом, так і в Харкові зокрема, для заходів насамперед обирали безпечне місце, де є або бомбосховище, або підвальне приміщення, або принаймні можливість сховатися між двома стінами. Зараз же у всіх таких місцях облаштовані укриття. Волонтери та координатори дотримуються заходів безпеки, наголошує Віктор, адже вони відповідають за дитячі життя.

Волонтерські команди працюють в усіх районах Харкова: завдяки цьому діти не їздять з одного кінця міста на інший, що наразі не дуже безпечно. Навіть більше, уже є групи дітей, які постійно відвідують заходи та не пропускають жодного.

«Для мене було шоком те, що діти подорослішали водночас»

За кілька місяців роботи волонтери досягли значного прогресу й налагодили контакт із малечею: та почала спілкуватися, пропонувати ідеї для заходів, активно обговорювати різні теми тощо. Діти поступово відновлюються та повертаються до активного життя. Віктор міркує:

— Я думаю, що так, ці заняття їм допомагають. Не можу, мабуть, точно сказати за всіх дітей, але з тими, із ким ми працюємо, ми вже стали як друзі. Вони нас пам’ятають, запитують, як у нас справи, що нового. Це вже своя спільнота.

Діти дуже змінилися за ці місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як зауважує волонтер, якщо найменші ще не все розуміють, то старші добре усвідомлюють серйозність ситуації:

— Для мене було шоком те, що діти подорослішали водночас. Вони до всього ставляться дуже по-дорослому. І хоча вони вже звикли до сирен, вони все одно розуміють, що мають іти до бомбосховища хоча б для того, аби заспокоїти батьків.

Під час роботи волонтери дотримуються всіх вимог безпеки, оскільки від них залежать життя дітей © RFI/Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Та все одно діти потребують допомоги дорослих, зокрема й психологічної. Тож, якщо є запити від батьків або самих дітей, волонтери спрямовують їх до відповідних організацій, де із ними працюють фахівці.

Самі волонтери, як каже Віктор, також потребують розвантаження та заспокоєння. Адже ці люди, окрім добровільно допомагати іншим, мають власне життя. Вони навчаються, працюють — і просто ризикують вигоріти від надмірного навантаження. У такому разі передбачена так звана «волонтерська відпустка», під час якої людина кілька тижнів узагалі не займається нічим, пов'язаним із суспільно корисною діяльністю. Не обов'язково їхати на відпочинок, головне — зробити паузу.

Віктор упевнений, що навіть попри втому він не покине волонтерства і після завершення війни:

— Зараз важко щось планувати, але загалом до приємного завжди звикаєш. І коли ти бачиш усмішки дітей, що вони приходять із задоволенням і з вдячністю ставляться до того, що ти робиш... Це чудово. Я сподіваюся, що якимось чином буду і надалі причетний до цієї роботи.