Росія завдала ракетного удару по Україні 9 травня: що відомо про руйнування та постраждалих

РФ АТАКУЄ МИРНИХ ЛЮДЕЙ

Вибух у небі під час російського ракетного удару на Україну, Київ, 9 травня 2023 року.

Російські війська випустили по Україні 25 ракет морського та повітряного базування. Сили ППО знищили 23 ракети.

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Як повідомляє головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, увечері 8 травня близько 22:00 росіяни випустили вісім крилатих ракет «Калібр» із носіїв у Чорному морі. Вони були спрямовані на східні регіони країни.

«Усі вісім ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід», — повідомив головнокомандувач.

Близько 04:00 9 травня окупанти здійснили запуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Їх російські війська випустили із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспію.

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555», — розповів Залужний.

Вибухи в Києві

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сьогоднішня атака була здійснена із чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря. Випущені крилаті ракети, ймовірно, типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно.

«За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань унаслідок падіння уламків», — написав голова КМВА Сергій Попко.

На ранок мер Києва Віталій Кличко розповів, що під час атаки в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвір’я. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає.

Уламки збитої російської ракети в Голосіївському районі Києва, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Києва

Також відомо, що У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Воронка на Київщині

Зранку поліція Київщини повідомила, що було виявлено воронку від ворожих обстрілів в одному із районів області. Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5 метри. Потерпілі та пошкодження відсутні.

Воронка від ракетного удару в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Воронка від ракетного удару в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Також уламки ворожої ракети були виявлені в одному з населених пунктів Київської області. Є руйнування інфраструктури.

Уламки російської ракети в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Уламки російської ракети в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Пошкодження будинку внаслідок ракетної атаки в Київській області, 9 травня 2023 року. © facebook / Поліція Київщини

Атака на Черкащину

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку двома крилатими ракетами. На щастя, минулось без потерпілих. В одному з випадків почалася незначна пожежа на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.

Воронка від російської ракети на Черкащині, 9 травня 2023 року. © Telegram / Ігор Табурець

У Д ніпрі є поранена

Унаслідок ракетного удару по Дніпру уламки збитої ракети впали на чотириповерховий житловий будинок у центрі міста. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, під час атаки сили протиповітряної оборони збили вісім ракет над регіоном, сім із яких летіли саме на Дніпро.

Уламки впали на чотириповерхівку в центрі міста, пробили дах та дійшли до третього поверху, на місці виявили бойову частину ракети, яку вивезли для подальшого знищення.

Постраждала 32-річна жінка, її відвезли до лікарні — попередньо, вона отримала травми голови та хребта. У будівлі пошкоджено дах та перекриття між третім та четвертим поверхами, близько 40 людей довелося евакуювати.