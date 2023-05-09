США оголосили про нову військову допомогу Україні: що до неї входить

ПОТУЖНА ДОПОМОГА

До нового пакету військової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів, зокрема, увійшли системи ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди.

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Про це повідомляється на сайті Пентагону. Оборонне відомство наголошує, що продовжує «незмінну підтримку України, зокрема для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб у артилерійських боєприпасах».

Новий пакет включає в себе:

додаткові засоби ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет і радарів із системами ППО України;

боєприпаси для протидії БПЛА;

155-мм артилерійські снаряди;

послуги супутникової зйомки;

навчання та технічну підтримку.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — йдеться у заяві.

На рішення Пентагону у своєму твітері відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену та американському народу за черговий пакет оборонної допомоги.

«Вдячний Президенту Джо Байдену та народу США за надання Україні потужного пакету оборонної допомоги в $1,2 млрд. Цінуємо цей знак солідарності з українським народом, оголошений у символічний для нас день — День Європи та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Спільно крокуємо до нової перемоги!», — написав він.

Вдячний @POTUS та народу 🇺🇸 за надання🇺🇦 потужного пакету оборонної допомоги в $1,2 млрд. Цінуємо цей знак солідарності з 🇺🇦 народом, оголошений у символічний для нас день – День Європи та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Спільно крокуємо до нової перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2023