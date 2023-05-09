Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії—2023
Опубліковано:
У США 8 травня оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Серед них представлені й українці — співробітники агенції Associated Press та видання The New York Times.
Про це повідомляє пресслужба Пулітцерівського комітету.
Українські фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, а також відеопродюсерка Василіса Степаненко були нагороджені у номінації — «За служіння суспільству», зокрема, за фоторепортажі з Маріуполя. Майже три тижні вони були єдиними журналістами інформагентства у місті.
Congratulations to @AP, @mstyslav9, @EMaloletka, @VasilisaUKR and @lhinnant. #Pulitzer pic.twitter.com/0CnT3UI1p0— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 8, 2023
«Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією», — прокоментувала старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс.
Журналісти отримали нагороду за роботи під час облоги Маріуполя, зокрема вони опублікували репортаж з Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл.
«Ось як ми працюємо. Всі ці люди підтримують один одного і, зрештою, виконують роботу, яка має змінити світ на краще або, принаймні, не зробити його гіршим», — сказав Мстислав Чернов.
Окрім того, премію отримала команда The New York Times за висвітлення російських звірств у Бучі. У складі команди працював український фотокореспондент Стас Козлюк.
New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv— The New York Times (@nytimes) May 8, 2023
Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована видавцем «жовтої преси» Джозефом Пулітцером.