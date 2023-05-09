Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії—2023

за роботу в Маріуполі та Бучі

На фото лицьова та зворотна сторони медалі врученої Пулітцерівської премії в Нью-Йорку.

У США 8 травня оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Серед них представлені й українці — співробітники агенції Associated Press та видання The New York Times.

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Про це повідомляє пресслужба Пулітцерівського комітету.

Українські фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, а також відеопродюсерка Василіса Степаненко були нагороджені у номінації — «За служіння суспільству», зокрема, за фоторепортажі з Маріуполя. Майже три тижні вони були єдиними журналістами інформагентства у місті.

«Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією», — прокоментувала старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

Журналісти отримали нагороду за роботи під час облоги Маріуполя, зокрема вони опублікували репортаж з Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл.

Тіла поміщені в братську могилу на околиці Маріуполя, Україна, 9 березня 2022 року AP - Evgeniy Maloletka

Евакуація пораненої вагітної жінки з пологового будинку, який постраждав від російського авіаудару в Маріуполі, 9 березня 2022 року. © AP / Evgeniy Maloletka

Влучання російського снаряду в житловий будинок в Маріуполі, 11 березня 2022 року © AP / Evgeniy Maloletka

«Ось як ми працюємо. Всі ці люди підтримують один одного і, зрештою, виконують роботу, яка має змінити світ на краще або, принаймні, не зробити його гіршим», — сказав Мстислав Чернов.

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов © Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

Окрім того, премію отримала команда The New York Times за висвітлення російських звірств у Бучі. У складі команди працював український фотокореспондент Стас Козлюк.

New York Times journalists documented the atrocities of the war in Ukraine, used video evidence to prove Russia’s most gruesome war crimes and pierced Vladimir Putin’s secret plans. Here are the stories that just won a Pulitzer for international reporting. https://t.co/FXXKOVQSVv — The New York Times (@nytimes) May 8, 2023

Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована видавцем «жовтої преси» Джозефом Пулітцером.