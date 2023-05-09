за роботу в Маріуполі та Бучі

Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії—2023

Опубліковано:

На фото лицьова та зворотна сторони медалі врученої Пулітцерівської премії в Нью-Йорку.
На фото лицьова та зворотна сторони медалі врученої Пулітцерівської премії в Нью-Йорку. © AP / Uncredited
Автор тексту: Світлана Гудкова
2 хв

У США 8 травня оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Серед них представлені й українці — співробітники агенції Associated Press та видання The New York Times.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Пулітцерівського комітету. 

Українські фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, а також відеопродюсерка Василіса Степаненко були нагороджені у номінації — «За служіння суспільству», зокрема, за фоторепортажі з Маріуполя. Майже три тижні вони були єдиними журналістами інформагентства у місті. 

«Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією», — прокоментувала старша віцепрезидентка та виконавча редакторка AP Джулі Пейс. 

Журналісти отримали нагороду за роботи під час облоги Маріуполя, зокрема вони опублікували репортаж з Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл. 

Тіла поміщені в братську могилу на околиці Маріуполя, Україна, 9 березня 2022 року
Тіла поміщені в братську могилу на околиці Маріуполя, Україна, 9 березня 2022 року AP - Evgeniy Maloletka
Евакуація пораненої вагітної жінки з пологового будинку, який постраждав від російського авіаудару в Маріуполі, 9 березня 2022 року.
Евакуація пораненої вагітної жінки з пологового будинку, який постраждав від російського авіаудару в Маріуполі, 9 березня 2022 року. © AP / Evgeniy Maloletka
Влучання російського снаряду в житловий будинок в Маріуполі, 11 березня 2022 року
Влучання російського снаряду в житловий будинок в Маріуполі, 11 березня 2022 року © AP / Evgeniy Maloletka

«Ось як ми працюємо. Всі ці люди підтримують один одного і, зрештою, виконують роботу, яка має змінити світ на краще або, принаймні, не зробити його гіршим», — сказав Мстислав Чернов. 

Євген Малолєтка та Мстислав Чернов
Євген Малолєтка та Мстислав Чернов © Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

Окрім того, премію отримала команда The New York Times за висвітлення російських звірств у Бучі. У складі команди працював український фотокореспондент Стас Козлюк. 

Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики та театру в США, заснована видавцем «жовтої преси» Джозефом Пулітцером.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: