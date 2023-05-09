Членство в ЄС та боєприпаси для ЗСУ: про що ще говорили Зеленський та фон дер Ляєн

День Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський після спільної пресконференції в Києві, 9 травня 2023 року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня з нагоди Дня Єввропи прибула до Києва і зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

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«Відтепер 9 травня буде Днем Європи — у Європейському союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємося в цей особливий день, тому що Київ — це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи. Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського союзу», — написав Зеленський.

Президентка Єврокомісії відвідала Михайлівський собор та виставку знищеної техніки РФ на Михайлівській площі і вшанувала пам’ять загиблих українських героїв.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн роздивляється фото наслідків російської агресії в Україні на Михайлівській площі в Києві, 9 травня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн роздивляється фото наслідків російської агресії в Україні на Михайлівській площі в Києві, 9 травня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала виставку знищеної техніки РФ на Михайлівській площі, 9 травня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Стіну пам’яті у Києві та шанувала пам’ять загиблих українських героїв, 9 травня 2023 року. © REUTERS / STRINGER

Про членство в ЄС

Виступаючи на спільній пресконференції, Зеленський наголосив на тому, що настав час для того, щоби прибрати «штучну політичну невизначеність» і дати старт для переговорів про членство України в ЄС. Український президент сподівається, що вже в серпні буде позитивна проміжна оцінка ЄК щодо прогресу України на шляху євроінтеграції:

— Наші цінності — безпека, наше благополуччя — мир на континенті. Усе це може реалізуватися на 100 % для Європи тільки з Україною.

Зеленський також подякував президентці Єврокомісії та всім партнерам за незмінне прагнення знайти сильні рішення для захисту Європи:

— Ми маємо разом діяти пропорційно загрозі, не слабше, щоби перемогти й це зло агресії. Щоб нові покоління європейців могли так само відзначати День Європи в мирі, а не просто згадувати, що колись було таке свято, що колись на континенті був мир.

Про боєприпаси для України

У ході брифінгу Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси — один мільйон снарядів для артилерії:

— Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів — це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора.

Він також повідомив, що під час перемовин із президенткою Єврокомісії, окрім іншого, обговорювалося питання пришвидшеної закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже на полі бою вони потрібні якнайшвидше.

Урсула фон дер Ляєн назвала три можливі шляхи забезпеченні потреб України в боєприпасах:

Спільний брифінг Урсули фон дер Ляєн та Володимира Зеленського, 9 транвя 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

— Найшвидшим шляхом є негайна передача боєприпасів із запасів країн-членів ЄС. Ми виділили 1 млрд євро для цього і це працює — значні запаси боєприпасів уже передані або перебувають на шляху до України. Але терміново треба зробити ще більше.

Другий шлях — виділення 1 млрд євро на закупівлю 155-мм і 152-мм боєприпасів для України.

Третій шлях — це збільшення і прискорення власного виробництва боєприпасів країнами-членами ЄС.

Про санкції проти РФ

Український президент також висловив надію, що Євросоюз найближчим часом ухвалить 11-й санкційний пакет щодо Росії:

— Його складовою частиною мають бути потужні санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакета буде пропорційною рівню загрози.

Урсула фон дерд Ляєн та Володимир Зеленський, 9 травня 2023 року. © REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Своєю чергою президентка ЄК зазначила, що 11-й пакет санкцій ЄС буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій. З її слів, у ЄС бачать зростання торговельних потоків між ЄС і деякими країнами, коли товари з Євросоюзу прямують до третіх країн, а потім опиняються в Росії. Вона додала, що ЄК може запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів:

— Ми додаємо більше продуктів, заборонених до транзиту, включно з матеріалами та деталями до літаків, які дорогою до третіх країн через Росію несподівано опиняються в руках Кремля.

Вона додала, що цей механізм будуть використовувати дуже обережно після аналізу ризиків і схвалення країнами ЄС.