Дефіцит спеціалістів: як відновлюється ринок праці в Україні під час війни

КАДРОВИЙ ГОЛОД

Ринок праці в Україні повертається на довоєнний рівень. Однак зростає не тільки кількість вакансій, а й нестача кваліфікованих кадрів.

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Вакансій стало більше

За даними українських кадрових порталів, станом на початок травня ринок праці в Україні відновився на понад 80%. Як повідомляє сервіс із пошуку роботи «Ворк.юа», у квітні 2021 року на сайті було понад 100 тис. вакансій. Проте одразу після повномасштабного вторгнення їхня кількість впала чи не вдесятеро. На сьогодні кількість пропозицій зросла до більш ніж 82 тисяч. Трохи менше вакансій на порталі «Робота.юа» — орієнтовно 67 тисяч.

Динаміка вакансій в Україні © RFI

Найбільше потребують працівників у великих містах України, зокрема в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Та, як зазначають фахівці, найбільший приріст вакансій у квітні був переважно в прифронтових регіонах: Сумській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях. Там їхня кількість зросла на 13–17%.

Як пояснює RFI керівниця напряму рекрутингу порталу GRC.ua Наталія Слинько, на відновлення ринку праці впливає два чинники:

— Перший, певна кількість підприємств та організацій поновили свою роботу після вимушеного закриття. Це дуже гарний сигнал про те, що економіка країни продовжує працювати та розвиватися. Але друга причина в тому, що компанії вимагають від своїх співробітників, які знаходяться за кордоном, повертатися в офіси. Тих, хто не готовий, змушені звільняти. У мене багато запитів від компаній не тому, що вони розвивають щось нове, а тому що вони вимушені заміняти людей.

За її словами, багато міжнародних організацій визначили для українського бізнесу 1 червня як термін повернення працівників у країну. Експертка пояснює, що для активної роботи та ухвалення рішень дуже важливими є контакти як між співробітниками, так і з клієнтами:

— Ще один момент. Люди, які зараз знаходяться за кордоном, психологічно не в контексті того, що відбувається в нас. І це сильно відрізняється від того, що можуть генерувати внутрішні співробітники та зовнішні. Контакт починає рушитися, тому що виникають непорозуміння в деяких питаннях. Тим, хто працює в Україні, простіше встановлювати контакти з клієнтами, ніж тим, хто працює за кордоном.

Присутність працівників в офісі стає важливою для працедавців © pixabay.com

Шукачі роботи в плюсі

Згідно зі статистикою, за квітень 2023 року на сайті «Ворк.юа» на одну розміщену вакансію претендували пересічно два кандидати (у березні — 2,7). На порталі «Робота.юа» кількість резюме на одну вакансію становила 3,9 (у березні — 5,5).

Фахівці «Ворк.юа» додають, що у квітні конкуренція шукачів роботи була навіть нижчою за рівень 2021 року і часи, коли на одну вакансію надходило сотні відгуків, уже в минулому.

І якщо для працівників конкуренція знижується, каже Наталія Слинько, то наймачі мають поборотися за фахівців:

— Тут йде в хід весь можливий арсенал: публікації вакансій на сайті, додаткові рекламні компанії, робота з брендом, звернення до професіоналів із пошуку людей, тому що самостійно не завжди виходить. Попит на працівників великий, а пропозицій, особливо на професійному ринку, дуже не вистачає.

Ще один спосіб залучити до себе фахівців — гроші. «Основна привабливість тієї чи іншої вакансії — це рівень заробітної плати, тому з неї варто й почати», — розповідає спеціалістка з працевлаштування Валентина Бардадим.

На жаль, 2023 року немає запланованого підвищення мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні. Тож збільшити оплату праці складно, проте, як зауважує експертка, вихід є:

— Зараз роботодавці звертають увагу на підняття не основної частини зарплати, а бонусної чи мотиваційної. Також повертаються так звані «плюшки» від компаній, які минулого року дуже скоротилися або взагалі зникли. Це може бути медстраховка, безкоштовні обіди, спортзал, додатковий відпочинок тощо.

Роботодавці будуть змушені підвищувати зарплати через дефіцит кадрів в Україні. © prozoro.info

Але є ще одна проблема, яка вже стосується саме шукачів роботи. Попри нестачу кадрів, працедавці не поспішають брати на роботу некваліфіковану людину. Як зауважує експертка, в Україні наразі немає достатньої кількості фахівців, щоби перекрити попит:

— Це велика яма, з якою треба працювати з двох сторін. Тому що, з одного боку, шукачеві доведеться досить активно та швидко навчатися, щоб зайняти посаду, а з іншого боку, роботодавцю доведеться навчати.

Хоч у шукачів з’явилося більше можливостей, успішне працевлаштування залежить від їхньої кваліфікації, бажання опановувати знання, здобувати нові навички. А роботодавець має думати, як навчити потенційного працівника.

Кого шукають

Керівниця напряму рекрутингу порталу GRC.ua Наталія Слинько каже, що бракує фахівців майже у всіх робочих сферах.

Однак кадрові портали визначають перелік фахівців, на яких попит зріс найбільше:

прибиральник (+33 %);

охоронець (+32 %);

бармен/бариста (+30 %);

офіціант (+26 %);

комплектувальник (+25 %).

Спеціалістка з працевлаштування Валентина Бардадим відносить до цього списку також виробничі та робочі спеціальності, що пов’язує з гендерною нерівністю:

— Робітничі спеціальності, як-от будівельник, охоронець, вантажник, традиційно вважалися чоловічими. І саме чоловіки займали цю роботу. Але зараз їх стало менше в країні, не в останню чергу через мобілізацію, яка триває в країні. Не всі компанії можуть забронювати спеціалістів. А ті, хто може, все одно має певні обмеження.

Робітничі професії в Україні в дефіциті через війну. © pixabay.com

І дефіцит таких фахівців, вважає пані Слинько, лише зростатиме:

— Ми дуже сподіваємося та хочемо, щоб наші чоловіки всі повернулися з фронту живими та неушкодженими. Але їм все одно буде потрібен час на адаптацію до мирного життя. Але ще треба розуміти, що зараз багато з них займаються зовсім іншою роботою. І не факт, що вони самі захочуть повертатися до своїх колишніх професій. Тому роботодавці роблять усе, щоб навчити та залучити людей, а також закрити виробничі професії.