ПВК «Вагнер» — терористи. Парламент Франції ухвалив важливу резолюцію

Рішення Нацасамблеї Франції

Національна асамблея Франції ухвалила резолюцію, яка закликає Європейський Союз додати ПВК «Вагнер» до переліку терористичних організацій. Російське угруповання найманців, що очолює так званий «кухар Путіна», петербурзький бізнесмен Євген Пригожин, відіграє помітну роль у війні Росії проти України. Формування звинувачують у порушенні прав людини на африканському континенті. Детальніше про кривавий слід «вагнерівців» і чи має рішення французьких парламентарів практичне значення — читайте в статті RFI-Україна.

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Значення резолюції

Засідання Національній асамблеї, Париж, Франція, 9 травня 2023 р. © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

Нижня палата французького парламенту ухвалила у вівторок, 9 травня, проєкт резолюції, який закликає Францію та Європейський Союз внести російське приватне воєнізоване угруповання «Вагнер» до списку терористичних організацій. Документ ухвалено одностайно. «За» проголосував кожен із 331 депутата.

Ініціатором резолюції є депутат від керівної партії «Відродження» та голова парламентської групи дружби «Франція-Україна» Бенжамен Аддад. Документ має рекомендаційний характер та не накладає ніяких зобов’язань. А втім, він виконує одразу два завдання. Про це Аддад повідомив напередодні голосування в інтерв’ю газеті «Ле Парізьєн»:

По-перше, політичне, що полягає у підкресленні характеру діяльності цієї групи, яка сіє нестабільність. По-друге, вона (резолюція, — ред.)допоможе набути сильніших інструментів контролю. Визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією дозволить спільно з нашими американськими союзниками зосередитися на засобах блокування фінансових потоків, які підживлюють компанію, чинити тиск на установи, організації та банки, які з ними працюють

Зокрема, у резолюції міститься оцінка німецьких спецслужб, у якій йдеться про «причетність ПВК "Вагнер" до тортур і вбивств мирних жителів Бучі». У тексті ухваленого документа підкреслюється, що дії «вагнерівців» в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини. Згадується також роль російських найманців у розправах над жителями Сирії, Малі, ЦАР.

Литва стала першою країною Європи, яка визнала ПВК «Вагнер» терористичною організацією. Відповідну останову парламент країни ухвалив 14 березня. У ній сказано, що члени та найманці приватної військової компанії (ПВК) Євгенія Пригожина загрожують безпеці держави та суспільства.

Пізніше, у квітні, Європейський Союз вніс ПВК «Вагнер» у санкційний перелік за активну участь у воєнній агресії РФ проти України.

У Сполучених Штатах ще у січні «Вагнер» визнали транснаціональною злочинною організацією. Це, зокрема, дозволило Вашингтону запроваджувати додаткові санкції проти ПВК, а також проти груп по всьому світу, що мають зв'язки з російськими найманцями.

Кривавий слід в Україні

Уламки транспортника Іл-76, збитого вранці 14 червня неподалік Луганська, Україна, 2014 р. © AFP / DANIEL MIHAILESCU

ПВК «Вагнер» бере участь у війні РФ проти України вже 9 років. За словами військового історика Михайла Жирохова, це вона причетна до збиття транспортного літака Іл-76 на Донбасі. 14 червня 2014-го, коли борт заходив на посадку на летовище «Луганськ», у нього влучили з ПЗРК «Ігла». Загинули 40 десантників 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

«Потім "вагнерівці" відмітилися в боях літа 14-го року на Донеччині, — продовжує Жирохов. — Це було і під Іловайськом, і під Маріуполем. І найбільше, де вони брали участь до 22-го року, — це Дебальцівська операція, де у "Вагнера" були цілі сектори, де вони наступали разом з місцевими колаборантами».

Відтоді приватна військова компанія значно змінилася. За словами історика, це стосується і характеру бойових дій, і наповнення особового складу:

На самому початку був жорсткий відбір до їх лав. Там були люди, які мали певний бойовий досвід, я маю на увазі Чечню, а також досвід служби в різних спецпідрозділах. З часом, у 2022 році, вони перейшли до набору будь-кого

Напередодні повномасштабного вторгнення, а також у перші його дні, ПВК «Вагнер» набирав велику кількість бійців на війну в Україні. Про це писала російська служба «Бі-Бі-Сі». За їхніми даними, були зняті майже всі обмеження. Наприклад, раніше найманцем міг стати лише громадянин РФ. А втім, брати почали і жителів тимчасово окупованих українських територій та іноземців. Борги, судимість та відсутність закордонного паспорта теж перестали бути проблемою.

Охоронець у коридорі Бутирського СІЗО в Москві, Росія, 4 грудня 2013 р. © AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Улітку 2022 року стало відомо про вербування ув'язнених до лав приватної військової компанії. У соцмережах ширилися відео з турне Пригожина російськими колоніями. Він закликав засуджених за особливо тяжкі злочини, як-от вбивства, зґвалування й пограбування, укладати контракти з його ПВК. За пів року служби за контрактом арештантам обіцяли помилування й зняття судимості.

Інститут досліджень зовнішньої політики повідомляє, що ПВК «Вагнер» застосовує тактику в стилі Першої світової війни на території України. Позиції ЗСУ штурмують так званими «м'ясними хвилями», масово втрачаючи нещодавно завербованих в'язнів. Хоча оцінки різняться, джерела у Великій Британії стверджують, що втрати серед «вагнерівців» становлять приблизно 50%, тоді як джерела в США стверджують, що кількість втрат сягає щонайменше 30 тисяч людей.

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За останні майже 15 місяців війни ПВК «Вагнер» зазнала змін і в плані озброєння військовою технікою. Якщо у 2015 році найманці використовували переважно автомобілі класу «4х4», а також мали один чи декілька танків, то після повномасштабного вторгнення їхній арсенал поповнився власною артилерією та навіть авіаційною групою. Як стверджує Михайло Жирохов, це штурмовики Су-25 і гвинтокрили Мі-8 та Мі-24. Льотчики, які ними керують не підпорядковуються російському Міноборони напряму, а підписують контракти з ПВК «Вагнер»:

Але, звісно, говорити, що «Вагнер» — це якась незалежна структура, я би не став. Тому що «Вагнер» отримує боєприпаси і все, що необхідне для ведення війни, зі складів російської армії. Ті ж літаки і вертольоти базуються на аеродромах російської армії. І вони там же отримують паливо і все, що необхідно для бойових вильотів

Якщо ж говорити про оперативні завдання, то «вагнерівці» підпорядковуються російському командуванню на тій ділянці фронту, де вони воюють. «Тобто, вони не вибирають цілей, не вибирають завдань, а діють у руслі російської військової машини», — додає історик.

Дим підіймається над багатоповерхівкою у Бахмуті, Донецька область, Україна, 26 квітня 2023 р. © AP / Libkos

Від серпня 2022 року росіяни намагаються захопити Бахмут, стратегічно важливе місто на Донеччині. В останні місяці там точаться запеклі бої. Основною силою для атаки населеного пункту стали найманці ПВК «Вагнер». За словами Пригожина, його найманці зазнавали «непотрібних і невиправданих втрат» через брак боєприпасів. 10 травня керівник військової компаній обіцяв вийти з Бахмута, якщо Міноборони РФ не поповнить їхні запаси.

Голова Чечні Рамзан Кадиров розкритикував Пригожина за те, що він «виносить бруд із хати», і заявив, що готовий замінити «вагнерівців» «ахматівцями» — спецпідрозділом швидкого реагування РФ, що дислокований у Чеченській Республіці.

Днями Пригожин повідомив, що Міноборони начебто пообіцяло дати ПВК «Вагнер» стільки боєприпасів, скільки необхідно для продовження бойових дій в Бахмуті.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин і Кадиров прагнуть представити регулярну російську армію як неефективну і висувають умови, щоб звинуватити Міноборони у всіх невдачах у районі Бахмута.

Військовий історик Михайло Жирохов вважає, що заяви Пригожина є звичайним піаром, а його бойовики вже відіграли свою роль у війні в Україні:

Це був такий важкий для російського командування період, коли вони почали часткову мобілізацію, але були ще не готові виставити цих мобілізованих людей на фронт, тому що їх потрібно було підготувати, сформувати з них певні військові частини. Тобто це був такий період, місяць, два, три, чотири, і на цей час їм потрібно було заткнути фронт якимось підрозділом, щоб ця ділянка фронту не обрушилася. І тоді згадали про ПВК «Вагнера»

З 24 лютого 2022 року «вагнерівці» вчинили безліч воєнних злочинів на території України. Йдеться як про задокументовані, так і не задокументовані випадки знущань із військовополонених та цивільних та їхніх убивств. Минулого місяця російський правозахисний проєкт Gulagu.net опублікував зізнання найманців ПВК «Вагнер» у вбивствах українських дітей та підлітків у Бахмуті, а також у стратах полонених військових ЗСУ. Один з допитаних «вагнерівців», зокрема, розповідає, як виконував наказ свого командира знищити кілька десятків бійців. Серед них були як полонені, так і «зрадники» із лав ПВК. За його словами, у велику траншею скинули тіла близько 60 чоловіків (деякі з них ще дихали, — ред.), а потім туди ж «вагнерівці» кинули 30 гранат.

Євген Пригожин, власник ПВК «Вагнер» на Троєкурівському цвинтарі в Москві, Росія, 8 квітня 2023 р. AP

У скоєнні воєнних злочинів зізнався і сам Євген Пригожин, керівник військового угруповання «Вагнер». Йому Офіс Генпрокурора України інкримінує посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни. Наприкінці квітня Пригожин заявив, що дав «вагнерівцям» наказ більше не брати в полон українських армійців. «Будемо просто знищувати всіх на полі бою», — повідомив ватажок найманців.

А перед тим у мережі з'явилося відео жорстокої страти полоненого українського солдата. Його убивцями, імовірно, є російські найманці з ПВК «Вагнер». За словами військового історика Михайла Жирохова, «вагнерівці» причетні щонайменше до трьох широковідомих випадків страти українських військовополонених:

Абсолютно точно, за будь-якими критеріями міжнародного права, ПВК «Вагнер» є військовими злочинцями. І це на основі їх діяльності не тільки в Україні, зараз, після 22-го року. Але їх діяльність у Сирії, Центральноафриканській Республіці і там там, де вони були ще. Відомо про їхню присутність у Мозамбіку і Лівії. Ось ці всі моменти дозволяють говорити про те, що під час цих своїх вояжів «вагнерівці» вчиняли злочини щодо цивільного населення, нонкомбатантів. Це насамперед ми маємо на увазі Сирію. Там вони відмітилися в декількох стратах. Думаю, що багато хто пам'ятає ці страшні кадри, де вони вбивали сирійця, якого вони запідозрили у співробітництві з сирійськими повстанцями

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Африканський інтерес

Вантажівка російської ПВК «Вагнер» на пограбованій базі Центральноафриканської армії у Банґасу, яку атакували повстанці, 3 лютого 2021 р. © AFP / ALEXIS HUGUET

Колишній бізнесмен Євген Пригожин, який заснував ПВК «Вагнер» на початку війни РФ проти України 2014 року, відправляв своїх найманців не лише на допомогу російським військовим у Сирію. Паралельно «кухар Путіна» вибудовував на підтримку геополітичних цілей Кремля мережу в Африці. Зараз вона простягається від Лівії до Судану, Малі та Центральноафриканської Республіки.

Нещодавно з’явилася інформація про те, що «вагнерівці» заходять до Буркіна-Фасо. Як повідомляє видання «Блумберг», про це стало відомо після того, як військове керівництво країни наказало французьким військам залишити її територію. Останні охороняли там посольство і допомагали боротися з радикальними угрупованнями.

У Буркіна-Фасо тривають зіткнення з бойовиками «Ісламської держави» та «Аль-Каїди», які контролюють до 40% території країни. Новий уряд хоче покластися у вирішенні цієї проблеми на ПВК «Вагнер», — пише «Настоящєє Врємя». Хоча, як стверджують журналісти, безпекова ситуація в країні, ймовірно, лиш погіршиться з появою російських найманців. Попри це у Москві заговорили про відкриття дипломатичного представництва у Буркіна-Фасо, яке не працювало там останні 30 років.

Російський триколор на вулицях Уагадугу, Буркіна-Фасо, 2 жовтня 2022 р. © AP / Sophie Garcia

Рівно 2 роки тому французька редакція RFI опублікувала розслідування про діяльність російських найманців у Центральноафриканській Республіці. У матеріалі містяться десятки свідчень про злочини, зокрема вчинені «вагнерівцями». Журналісти покликаються на доповідь спеціальної робочої групи ООН про використання найманців у Африці. У ній повідомляється, що лише з січня до середини квітня 2021 року російські бойовики вчинили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань та 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.

В одному зі своїх останніх звітів італійська розвідка попередила, що активізація російських приватних військових компаній може дестабілізувати Північну та Західну Африку, спричинивши нову хвилю біженців до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні надзвичайно стурбована цим питанням, а міністр оборони Італії публічно звинуватив найманців у сприянні міграційній кризі. Пригожин це заперечив.

Вирушаючи в турне Африкою у лютому, Президент Франції Еммануель Макрон назвав ПВК «Вагнер» групою злочинних найманців, які стали «страховкою життя занепалих режимів і путчистів».