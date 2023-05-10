Росіяни вбивають журналістів

Під Бахмутом унаслідок обстрілу загинув французький журналіст Арман Солдін

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Журналіст Арман Солдін із перших днів російсько-української війни працював на фронті
Журналіст Арман Солдін із перших днів російсько-української війни працював на фронті © AFP
Автор тексту: Олена Дячук
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9 травня на Донбасі загинув журналіст AFP Арман Солдін. Разом із українськими військовими та колегами він потрапив під обстріл армією РФ. 

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Арман Солдін був відеоокординатором AFP і співпрацював із агентством із 2015 року— він із перших днів висвітлював події російсько-української війни та регулярно їздив на фронт. Про загибель свого кореспондента повідомило саме агентство у твіттері:

Журналісти AFP разом із групою українських військових потрапили під обстріл «Градами» на околицях міста Часів Яр на поблизу Бахмута. Солдін загинув внаслідок розриву снаряда неподалік, більше ніхто з групи не постраждав.

«Агентство вражене загибеллю Армана, — сказав Фабріз Фріз, гендиректор AFP. — Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні».

Свої співчуття з приводу трагічної загибелі журналіста висловив і президент Франції Емманюель Макрон, зазначивши, що Солдін із перших годин конфлікту був на фронті заради правдивого висвітлювання фактів.

За даними організації «Репортери без кордонів», Арман Солдін став щонайменше одинадцятим представником ЗМІ, який загинув, висвітлюючи війну Росії проти України.

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