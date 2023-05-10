Під Бахмутом унаслідок обстрілу загинув французький журналіст Арман Солдін

Росіяни вбивають журналістів

9 травня на Донбасі загинув журналіст AFP Арман Солдін. Разом із українськими військовими та колегами він потрапив під обстріл армією РФ.

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Арман Солдін був відеоокординатором AFP і співпрацював із агентством із 2015 року— він із перших днів висвітлював події російсько-української війни та регулярно їздив на фронт. Про загибель свого кореспондента повідомило саме агентство у твіттері:

Nous avons la douleur d'annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd'hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

Журналісти AFP разом із групою українських військових потрапили під обстріл «Градами» на околицях міста Часів Яр на поблизу Бахмута. Солдін загинув внаслідок розриву снаряда неподалік, більше ніхто з групи не постраждав.

«Агентство вражене загибеллю Армана, — сказав Фабріз Фріз, гендиректор AFP. — Його смерть є жахливим нагадуванням про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні».

Свої співчуття з приводу трагічної загибелі журналіста висловив і президент Франції Емманюель Макрон, зазначивши, що Солдін із перших годин конфлікту був на фронті заради правдивого висвітлювання фактів.

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

За даними організації «Репортери без кордонів», Арман Солдін став щонайменше одинадцятим представником ЗМІ, який загинув, висвітлюючи війну Росії проти України.