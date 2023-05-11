Британія вже передала Україні кілька далекобійних ракет Storm Shadow — ЗМІ

Нове озброєння

Йдеться про кілька ракет великої дальності, які Україна отримала в рамках підготовки до контрнаступу. Про це повідомляє «Сі-Ен-Ен», покликаючись на кількох західних високопосадовців.

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Співрозмовник видання сказав, що українська влада запевнила, що використовуватиме ці ракети лише в межах суверенної території України і не завдаватиме ударів по території Росії.

Британські посадовці неодноразово публічно заявляли, що вважають Крим українською суверенною територією, називали півострів незаконно анексованим.

На переконання джерела «Сі-Ен-Ен», «Storm Shadow — стане справжньою зміною правил гри», адже це озброєння надасть українські армії можливості, про які командування просило від початку війни.

Storm Shadow — авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Це спільне виробництво Франції та Великої Британії. Ракета призначена для знищення стаціонарних цілей, які добре захищені засобами ППО. Storm Shadow можна використовувати в умовах застосування противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність радіусу ураження — до 300 кілометрів, висота польоту —до 40 метрів.

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