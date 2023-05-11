Вирішальний етап: «Гвардія наступу» укомплектована і готується до бою

Підготовка до контрнаступу

Нові штурмові загони сформували з дев’яти бригад. Це переважно досвідчені військові, поліціянти чи прикордонники. Кількість охочих виявилась більшою, ніж планувалося, тому набір до резервних підрозділів триває.

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Спочатку до «Гвардії наступу» мали увійти вісім бригад, але потім додали ще одну новостворену — «Хартію». Вона виникла на початку повномасштабного вторгнення як добровольчий підрозділ і тепер входить до Національної гвардії України, разом із бригадами «Азов», «Рубіж», «Спартан» та іншими.

Кожну планують задіяти на окремих напрямках. Бригада «Червона калина», наприклад, воюватиме на сході країни, а «Кара-Даг» — на Херсонщині та в Криму.

До «Гвардії наступу» беруть лише на добровільній основі.

Український штурмовий підрозділ. © storm.mvs.gov.ua

«Ще є кандидати, досі приходять заявки до центрів комплектування від мотивованих людей. Створюються резервні підрозділи з цих осіб, але основний кістяк, 100 % особового складу, військових частин набрано. Вони продовжують проходити підготовку», — розповідає Володимир Бєлов, старший офіцер південного відділення комплектування Національної гвардії України.

За його словами, жоден доброволець, який доєднався до штурмових бригад, не потрапить до зони бойових дій без потрібного спорядження, а також тренувань. Їх проходять навіть військові з досвідом, яких серед рекрутів більшість.

«Хтось знає більше, хтось менше, але вони всі на одному рівні заново проходять підготовку. Це підвищує злагодженість підрозділів. Є офіцери, які добровольцями пішли в 2014 році, певний проміжок часу відслужили, потім обставини — або сімейні, або особисті — змусили їх піти. А в 2022 році вони повернулися в стрій. Зараз перебувають у штурмових бригадах Національної гвардії. В одних підрозділах більше добровольців, в інших — кадрових військових. Це все формується, щоб підрозділи були як один кулак, який боронитиме Україну», — каже Бєлов.

«Гвардію наступу» почали формувати на початку лютого 2023 року, і, як повідомляють військові, уже за два тижні з’явилося понад 20 тисяч заяв.

Українські військові відпрацьовують бойову висадку з гелікоптерів. © storm.mvs.gov.ua

Більшість новостворених штурмових бригад підпорядковується Нацгвардії, але власні наступальні підрозділи створили також поліціянти, бригада «Лють» та прикордонники «Сталевий кордон».

«Щодо "Сталевого кордону". Переважна кількість — це люди, які вже здійснювали заходи на півночі нашої держави, на сході. Багато з них нагороджені відзнаками як президента, так і відомчими. Приблизно 70% уже підготовлені і побували в боях. Зараз на вирішальному етапі проходить підготовка до дій», — пояснює Денис Рижук, заступник начальника південного управління з персоналу прикордонної служби України.

У штурмовій бригаді «Лють», новому воєнізованому формуванні Національної поліції, теж більшість особового складу з бойовим досвідом. Основа підрозділу — полки спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйони «Луганськ-1» і «Тавр». Їхні військові вже брали участь у деокупації, і тепер готуються задіяти «Лють» для звільнення Донеччини.

Українські поліціянти на місці ракетного обстрілу з боку РФ © storm.mvs.gov.ua

«Кожен поліцейський з різних регіонів України може перевестись до штурмової бригади "Люті" або будь-якого полку, в незалежності, де він проходить службу. Також можуть цивільні. Вони йдуть за конкурсним відбором», — каже Олександр Пашко, заступник начальника відділу департаменту поліції особливого призначення.

На відміну від тактики РФ, коли до штурму активно залучають колишніх ув’язнених, «Гвардія наступу» не приймає осіб з судимістю. Водночас надходять заявки на вступ від іноземців, зокрема і росіян.

«Заявки щодо вступу до "Гвардії наступу" осіб іноземного походження були. Були з Португалії особи, були також і росіяни. Але вони передаються відповідним кадровим органам. Проходять перевірку, потім направляються чи не направляються до штурмових бригад», — розповідає Володимир Бєлов.

За даними військових, «Гвардія наступу» отримала все заплановане спорядження, зокрема і озброєння. Йдеться про артилерію, бронемашини, зенітну, протитанкову та стрілецьку зброю. Як і інші підрозділи ЗСУ, новостворені бригади користуватимуться технікою зразка НАТО.

Іти в штурм укомплектовані підрозділи зможуть після завершення підготовки. Потрібна кількість військових уже є.

«Коли підрозділи будуть повністю готові до виконання, вони будуть підпорядковані до Сил оборони України. І там уже в загальному задумі будуть виконувати завдання», — пояснює Володимир Бєлов.