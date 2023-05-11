Краматорський кіт Герич зібрав понад мільйон гривень для військових

кіт ВОЛОНТЕР

Здається, Геральд, чи як його ще називають Герич, нічим не відрізняється від інших котів: любить смачно попоїсти і добре поспати. Але, на відміну від інших пухнастиків, він — волонтер. Про те, як збирали гроші на автівки, коли почали допомагати військовим та які проєкти реалізовують зараз, — Геральд разом зі своїм господарем Кирилом розповіли в інтерв’ю RFI-Україна.

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Кирило народився і виріс у Краматорську, але останні роки жив у Києві. Там він і завів свого вірного друга, якого назвав Геричем:

— Я його брав маленьким, коли він ще на долоні поміщався. Герич — бо він сірий. Якби був би білий, був би Кокст (сміється, — ред.). Коли робили паспорт, то в лікарні здивувалися і попросили якось серйозніше його назвати. Тому, за документами, він Геральд.

Кіт Герич разом із господарем Кирилом © Фото з особистого архіву

Геральд — чистокровний шотландський висловухий кіт. Йому чотири роки, більшість із яких він прожив у столиці. Сім місяців тому Герич разом зі своїм господарем перебрався на Донбас, щоб допомагати захисникам України.

Перший свій збір Герич зробив для 80-ї бригади. Тоді за два тижні кіт зміг зібрати мільйон гривень. За ці гроші Кирило купив чотири позашляховики:

— Пів дня він побув мільйонером, а потім ми відразу витратили ці гроші на машини.

Кіт передає машини українським військовим © Фото з особистого архіву

Спочатку для зборів Герича Кирило використовував власний твіттер, тепер створив коту профіль в інстаграмі:

Господар кота пояснює:

— Мені здається, це якраз інстаграмний контент, тому можна буде його тут зробити більш відомим, щоб він допомагав збирати гроші.

Зараз Геральд збирає гроші для своїх земляків з Краматорська. Черговий мільйон планує витратити на чотири пікапи для 81-ї десантно-штурмової бригади. Наразі кіт зібрав уже понад половину від потрібної суми.

Час від часу Герич дарує своїм підписникам невеличкі подарунки за найбільший донат або просто, випадково обираючи. Це, як пояснює Кирило, дозволяє зробити збори ефективнішими:

— Це якісь тубуси від снарядів, шкарпетки чи щось таке. Це символічні подарунки.

Кіт Герич © Фото з особистого архіву

Час від часу Геральд бере участь у заходах фонду Сергія Притули, зокрема в передаванні дронів, нічних камер, засобів зв’язку та іншого. В інстаграмі пише:

Відчуваю себе корисним, і мені це дуже подобається.

Кіт передає допомогу військовим © Фото з особистого архіву