Ми готові до контрнаступу, але ще потрібен час — Зеленський у інтерв'ю ВВС

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Як зазначив президент Зеленський, зараз збройні сили України повністю готові до наступальних дій з точки зору мотивації. Однак, Україна ще отримала не всю зброю та техніку, необхідну для максимальної ефективності наступу та мінімізації втрат.

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Зокрема, пише CNN, йдеться про броньовану техніку, яка надходить від західних партнерів частинами. Контрнаступ можна було б розпочати і без цього устаткування, але це б призвело до великих втрат серед особового складу, але, як наголосив Зеленський «найголовніше - це захистити наших людей».

Скільки саме часу потрібно для повної готовності президент України вважає за потрібне не озвучувати.

«Я не готовий із вами обговорювати дати нашого наступу. Я думаю, ви мене розумієте, тому що це тією чи іншою мірою підготує ворога. І тому я би хотів, щоб це було неприємним для нього сюрпризом, а не навпаки», — відповів він на запитання журналіста.

Окрім того, він зазначив, що попри готовність української армії та значну підтримку союзників, спрогнозувати результат контрнаступу не можливо. Тому ніхто не може дати гарантій того, що він одразу ж дозволить відновити територіальну цілісність України.

«Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше. Я не можу вам сказати, куди конкретно ми дійдемо в контрнаступальних діях», — сказав Зеленський.

Але разом з тим наголосив, що Україна ніколи не погодиться ані на заморожування конфлікту, ані на будь-які домовленості на кшталт Мінських угод.