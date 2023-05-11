МІСТО-ФОРТЕЦЯ

Під охопленим боями Бахмутом українські війська прорвали позиції росіян і відкинули їхні підрозділи з ключового плацдарму біля річкового каналу. Про це повідомили військові командири з обох сторін, що стало першим успіхом українських сил у жорстокій битві за місто з березня.

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Просування було незначним — приблизно сім квадратних кілометрів на південний захід від міста, серед полів, ярів і хащ. У середу про успіхи ЗСУ повідомили кілька українських військових. А перед тим, у вівторок, прорив фронту визнав Євген Пригожин, керівник приватної військової компанії «Вагнер», чиї найманці перебувають на передовій у Бахмуті. У Міноборони РФ, йдеться в публікації «Нью-Йорк таймз», цю інформацію не коментують.

Два місяці тому українські війська відтіснили російські сили від ключової дороги. Відтоді Києву не вдавалося досягнути значного прогресу в битві за Бахмут. А втім, не зрозуміло, чи зможуть ЗСУ утримати позиції, зайняті цього тижня, та чи можна це просування назвати переломним моментом.

11-місячна битва за Бахмут набула символічного значення, яке перевищує стратегічну цінність міста. Відбулася нищівна втрата людської сили як з боку РФ, так і України. Обидві держави вклали ресурси, намагаючись виснажити одна одну, при цьому російські війська повільно розширювали контроль над містом та його околицями.

Останні бої там відбулися на тлі посилення українських ударів в тилу російських військ та повідомлень про збільшення кількості атак у регіонах РФ, що межують з Україною. До того ж незабаром, як про це кажуть у Києві, розпочнеться великий контрнаступ.

Українські військові повідомили, що атака під Бахмутом була зумовлена обставинами, бо росіяни просувалися до їхніх позицій. Зокрема, це, на думку американських журналістів, свідчить, що атака не була частиною масштабнішої спроби повернути окуповані Росією території.

Скриншот із відео, оприлюдненого українськими військовими, на якому артилеристи ЗСУ ведуть вогонь по позиціях росіян в районі Бахмута, 9 травня, 2023 р. © via REUTERS - UKRAINE ARMED FORCES PRESS SERVICE

Командувач сухопутними військами України генерал Олександр Сирський розповів, що атака на Бахмут була частиною «оборонної операції», спрямованої на стримування російського штурму міста.

Деталі операції в інтерв’ю розповіли українські командири трьох підрозділів, які брали в ній участь: 3 окремої десантно-штурмової бригади, підрозділу спецпризначення; зведеної тактичної групи «Адам»; та Української добровольчої армії, до складу якої входять цивільні добровольці.

Андрій Білецький, який, зокрема, командує і 3-ю окремою десантно-штурмовою бригадою України, в опублікованому в середу вранці відеозверненні повідомив, що українці захопили позиції росіян і завдали їм значних втрат. Дві роти окупантів (як правило, налічують близько однієї сотні солдатів кожна) і розвідувальна група були «повністю знищені» під час бойових дій.

Ватажок російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий своєю відвертою і часто корисливою критикою армії РФ, заявив у відео у вівторок, що російський фланг зломлено.

Український військовослужбовець на тлі житлових будинків, які постраждали внаслідок російських ударів по прифронтовому місту Бахмут, Донецька область, Україна, 21 квітня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

«Сьогодні вони рвуть фланги на Артемівському напрямку», — сказав він, використовуючи російський топонім для Бахмута. За словами Пригожина, наразі його війська продовжують бої за місто, хоча днями він погрожував вивести звідти найманців «Вагнера» у разі відсутності додаткової підтримки з боку російської армії.

«Ми продовжуватимемо боротьбу ще кілька днів», — сказав він.

Пригожин, як і інші, передбачив, що основний контрнаступ українських сил відбудеться в Запорізькій області, приблизно за 150 кілометрів на південний захід від Бахмута. Українські військові перегруповуються, готуючись до наступу, вчаться користуватися щойно одержаним західним озброєнням та формують нові підрозділи.

У вівторок адміністрація Байдена оголосила про надання Україні нової військової допомоги на суму 1,2 мільярда доларів США. Йдеться, зокрема, про артилерійські боєприпаси та ракети протиповітряної оборони. Загалом Вашингтон виділив Києву від початку повномасштабного вторгнення Росії торік приблизно 37 мільярдів доларів допомоги.

Крім того, в середу Міністерство юстиції США повідомило, що перерахувало мільйони конфіскованих у російського олігарха Костянтина Малофєєва доларів для відбудови України. Це був перший такий захід у рамах ухваленого торік закону. Пан Малофєєв є відомим прихильником війни, його активи заморозили за порушення економічних санкцій.

Дедалі більше ізольована від Заходу Росія намагається зміцнити міжнародні зв’язки там, де це можливо. Наприклад, із Грузією — колишньою радянською республікою на Кавказі, яка й сама воювала з Москвою 2008 року. 10 травня президент Володимир Путін наказав з понеділка наступного тижня відновити пряме авіасполучення з Грузією, а також скасував візовий режим для її громадян, які прямують до РФ. Це остання ознака подальшого зближення.

На військові дії росіян і далі впливає внутрішній розбрат, зокрема між Пригожиним і Міноборони РФ. Останніми днями він записав емоційні й лайливі звернення, у яких звинувачував російських генералів у відмові постачати його найманцям потрібне, наприклад боєприпаси. У вівторок ватажок «вагнерівців», схоже, посилив свої напади, опублікувавши відео, яке деякі спостерігачі сприйняли як пряму критику Путіна.

Українська зброя «убиває наших солдатів, а щасливий дідусь думає, що у нього все добре», — сказав в одному з останніх відео Пригожин. Опоненти Путіна зазвичай називають його «дідом».

У середу Пригожин пояснив, що «дідусем» він назвав високопоставленого російського військового чиновника, ім'я якого не зазначив. Бізнесмен, який частково заробив свої статки на кремлівських контрактах громадського харчування, раніше уникав прямої критики президента Росії.

Пригожин звинуватив підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ у втечі з позицій під Бахмутом. «Усі втекли і оголили фронт шириною майже два кілометри і глибиною 500 метрів», — сказав він.

Керівник приватної військової компанії додав, його найманцям довелося замінити втікачів, щоб запобігти подальшому наступу українців. «Нам вдалося це якось заблокувати», — сказав він.

Українська артилерія веде вогонь по лінії фронту під час важких боїв поблизу Бахмута, Донецька обл., Україна, 13 квітня 2023 р. © REUTERS / KAI PFAFFENBACH

На відео, знятому безпілотником і переданому редакції The New York Times командиром тактичної групи «Адам», видно, як російські солдати біжать увсебіч, імовірно, після артилерійського удару по їхніх позиціях у лісосмузі. Серед багнюки, вирв від снарядів і розбитих дерев, окупанти тікають із укриття, охопленого вогнем.

Ще одне відео, зняте на натільну камеру українського солдата та оприлюднене 3-ю десантно-штурмовою бригадою, видніється одне з полів бою. На кадрах підрозділ, який минає неглибокий яр, переступає через мертвих російських солдатів.

Жодне з цих відео не вдалося перевірити на автентичність.

Полковник Євген Межевікін, командир тактичної групи «Адам», сказав у нещодавньому інтерв’ю, що роль сил, які воюють у Бахмуті, полягала в тому, щоб запобігти просуванню росіян, поки нові бригади навчаються та збираються провести очікуваний контрнаступ. На їхню думку, російська армія деморалізована і розтягнута місцями вздовж лінії фронту, що робить її вразливою.

Командир середньої ланки 3-ї десантно-штурмової бригади, який попросив назвати лише його позивний «Заян», розповів, чого очікувати далі від боїв за Бахмут. «Усе можливо», — натякнув військовослужбовець.