Дозволити Україні вступити до НАТО за прискореною процедурою. Сенат Польщі ухвалив нову резолюцію

ПЕРСПЕКТИВА ЧЛЕНСТВА

Сенат Польщі звернувся до країн-членів НАТО з проханням застосувати до України прискорену процедуру вступу до Альянсу. Саме за таким механізмом заявки подавали Фінляндія та Швеція.

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Сенат Польщі на засіданні у четвер, 11 травня, ухвалив резолюцію, якою закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу застосувати до України надзвичайну процедуру, прийняту у випадку Фінляндії та Швеції. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він також висловив удячність польським колегам і наголосив, що це «важлива політична підтримка нашого євроатлантичного майбутнього» з боку Польщі.

Україна нарощувала співпрацю з НАТО з 2014 року на тлі агресії Росії. Курс на членство в Альянсі закріплений в українській Конституції. Цього тижня в інтерв’ю виданню The Washington Post Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що «двері Організації Північноатлантичного договору залишаються відчиненими» і, що Україна стане її членом.

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