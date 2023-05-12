Дрони змінили війну і тепер можуть зробити Україну глобальним гравцем галузі

ВИРОБНИЦТВО БЕЗПІЛОТНИКІВ

Україна має унікальний досвід у виробництві та застосуванні безпілотників для оборони. Але часто саме військові розробки згодом рухають і цивільні технології. Україна має потенціал стати глобальним гравцем багатомільярдної галузі безпілотної авіації. А втім, є нюанси...

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Ніколи не хотів робити військові дрони

Робочий стіл Антона Герелеса завалений інструментами, всіляким залізяччям і дротами. Тож не одразу зрозуміло, чим він займається. Але згодом на перші здогадки наштовхує пульт дистанційного керування, який лежить поміж техноприладдя. Антон конструює і будує безпілотники.

Робочий стіл Антона Герелеса © RFI

Розробник розповідає:

— Скоріше збираю «корисну модель». Дрон складається з багатьох частин, і ми зараз на тому рівні, коли можемо брати ці частини (уже якісь готові рішення) і збирати їх у потрібній комбінації. Це можна робити хоч в гаражі.

Так, власне, він і робить уже понад рік, збираючи безпілотники для ЗСУ. Хоча, каже, ніколи не хотів пов'язувати життя із військовою справою.

Антон Герелес та його розробка — вантажний дрон © Антон Герелес

Антон закінчив фізичний факультет університету Шевченка, але після цього пішов в агробізнес і тривалий час займався засобами захисту рослин. Пригадує, що десь 2017-го в галузі відбувся перелом: обробляти поля за допомогою дронів стало значно дешевше, ніж використовувати іншу техніку. Сучасні самохідні оприскувачі можуть опрацювати 400 гектарів за день, каже Антон, сучасний безпілотник — 150. І він удвадцятеро дешевший.

Нині на полях України працюють понад тисячі безпілотників. А п'ять років тому бізнес тільки починався. І Антон Герелес став одним із перших імпортувати їх для сільського господарства, а згодом — вдосконалювати і конструювати власні. Як пояснює, стала в пригоді освіта фізика:

Обробляти поля за допомогою дронів — ефективно і дешево © AP / Haroub Hussein

— Імпортувати дрони було складно, тому що це товари подвійного призначення. Та й навіть у провідних виробників є якісь недоліки. У когось гірше програмне забезпечення, у когось гірше залізо, у когось — двигуни. Тому захотілося брати щось у кожного і робити краще. Тому спершу ми почали збирати дрони (з імпортних частин, — ред.), а далі вже збільшували кількість комплектуючих українського виробництва.

Через п'ять років в Антона Герелеса вже була компанія з виробництва дронів і кілька серйозних проєктів. Наприклад, із «Новою Поштою», яка розвивала доправлення безпілотними кур’єрами. Він пригадує:

— У нас вже були готові дрони, і ми узгоджували маршрути з Державіаслужбою. Крім того, починалася співпраця з Міністерством охорони здоров’я, яке хотіло налагодити безпілотну доставку дефібриляторів по місту, а також перевезення аналізів між лабораторіями.

Але почалася повномасштабна російська агресія.

Українські дрони на зміну іноземним?

За понад рік повномасштабного російського вторгнення Антон взяв участь у розробленні чотирьох моделей розвідувальних та одного різновиду транспортного дрона.

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Дрон для евакуації поранених — розробка Антона Герелеса та його команди © RFI

За підрахунками співзасновника проєкту Drone.ua Валерія Яковенка, якого цитує Українське радіо, нині в Україні понад сотня виробників якісного безпілотного авіаційного обладнання.

Найвідомішими брендами українських безпілотників є СКІФ, ACS-3, UJ Airborn, Flirt Cetus, STEN-2, «Бобер», СПИС, «Топор», «Обрій», «Їжачок» тощо. Українці збирають БПЛА різного призначення: від розвідувальних та ударних до безпілотних камікадзе та FPV-дронів.

Але так було не завжди, пригадує Антон Герелес:

— Коли стало зрозуміло, що для війни потрібні дрони, спершу почався хаос. На початку було важко сформулювати чітке технічне завдання. Усі хотіли безпілотники, які літають на 40 кілометрів, бачать на 30 кілометрів і мають стелю в 3 кілометри. Ми розробляли примірники, але такі моделі виявлялися дуже дорогими. І тоді з'ясовувалося, що аж така крута камера наче й не потрібна, та й на 40 кілометрів мало хто літає… А якщо дрон дорогий, то його не будуть далеко відправляти, щоб не втратити. Словом, ми довго все переробляли і врешті дійшли до оптимальної комплектації.

Українські виробники дронів, вважає Антон, зможуть незабаром задовольняти всі потреби країни в цих апаратах. Наприклад, якщо китайська компанія DJI припинить постачати безпілотники, це не стане катастрофою.

Наприкінці квітня командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді «Мадяр», якого цитує ТСН, сказав, що Китай хоче припинити використання цивільних дронів з військовою метою, тому готується заборонити постачання безпілотників DJI.

Китайська компанія DJI хоче заборонити постачання своїх безпілотників для військових потреб. © AP / Shizuo Kambayashi

Антон Герелес не бачить в цьому масштабної проблеми ще й тому, що комерційні дрони на кшталт DJI вразливі до засобів радіоелектронної боротьби ворога. Крім того, як він зауважує, китайский виробник не був готовий до таких обсягів замовлень:

— У світі такої електроніки працює планова економіка, усе розписано. Вони використовують сотні компонентів, у тому числі мікрочипи, які завжди в дефіциті. DJI не розраховував на такі обсяги продажів, але не хоче втратити інші ринки. Адже було б нелогічно, якби вони позбирали всі дрони з інших ринків і почали продавати їх Україні.

Армія дронів

Олександр Ткаленко цікавився авіамоделюванням та пілотуванням дронів задовго до повномасштабного вторгнення РФ. Коли росіяни напали на Україну, став професійним аеророзвідкником. Спершу вдосконалював майстерність самостійно, згодом пішов в одну спеціалізовану школу, потім — в іншу. А незабаром уже сам навчав військових керувати БПЛА.

Тисячі українців допомагають ЗСУ своїм вмінням пілотувати дрони © AP / Andrew Kravchenko

Для пілотування дрона треба знати дуже багато, каже Олександр, розуміти конструкцію апарата й усвідомлювати, що робити в разі відмови різних систем:

— У мирних умовах без цього можна просто загубити дрон, але в умовах війни — наразити на небезпеку побратимів.

Олександр — один із багатьох тисяч українців, які допомагають ЗСУ своїм вмінням пілотувати дрони. 10 тисяч операторів БПЛА підготували тільки в межах програми «Армія Дронів». Це спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку, Міноборони та Міністерства цифрової трансформації.

Усе починалося з майданчика для збирання коштів на безпілотники, нагадують у Мінцифри, але тепер це комплексна програма з виробництва, купівлі та ремонту дронів для ЗСУ, навчанню операторів та розвитку R&D напрямку (Напрям research and development (R&D) передбачає науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, — ред).

За 10 місяців існування програми «Армія дронів» законтрактували 3839 безпілотників на 4,3 мільярда гривень — Мінцифри © facebook.com/army.of.drones

Як розповідають у Мінцифри, за 10 місяців існування програми «Армія Дронів» законтрактували 3839 безпілотників на 4,3 мільярда гривень і доправили на передову понад 2 тисячі дронів українського виробництва.

Безпілотники, які змінили війну

Безпілотні системи почали розробляти ще в першій половині XX століття і застосовували під час холодної війни, бойових дій у В’єтнамі та на Близькому сході. Проте роль дронів почала значно зростати після Другої карабаської війни восени 2020 року.

Стоп-кадр відео знищення вірменської протиповітряної системи, яке Міністерство оборони Азербайджану опублікувало в неділю, 27 вересня 2020 року. © AP

Тоді міністерство оборони Азербайджану публікувало ефектні відео, як безпілотна авіація знищує об’єкти вірменської армії — передусім бронетехніку та склади. Найчастіше азербайджанські військові використовували дрони-камікадзе, а також безпілотники класу MALE (medium altitude, long endurance) — середньовисотні БПЛА тривалого польоту.

Зіркою тієї війни став турецький Bayraktar TB2 — дрон, який, очікуючи команди, може перебувати в повітрі впродовж доби. Він діяє як під контролем оператора, так і самостійно, може розвідувати, спостерігати та уражати. Крім того, на озброєнні в Баку були ізраїльські розвідувальні безпілотники та баражувальні боєприпаси, а також дрони-камікадзе спільного азербайджано-ізраїльського підприємства «Azad systems».

Турецький дрон Bayraktar TB2 на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, серпень 2020 © AP / Efrem Lukatsky

Вірменія та контрольований нею тоді Нагірний Карабах не були готові до атаки дронами. За оцінками, застаріла й неструктурована вірменська система ППО могла бути більш ефективною проти гелікоптерів та звичайних літаків, але не проти менших і швидших безпілотників.

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Президент України Володимир Зеленський вручає державну нагороду Халуку Байрактару. 10 вересня 2022 © АР

Російська агресія проти України створює дещо інші умови для використання дронів, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Азербайджанці придушили вірменську ППО і потім вже спокійно вражали потрібні цілі з безпілотників. А в нашого ворога, пояснює він, діє ешелонована система протиповітряної оборони, яка є серйозною загрозою для БПЛА типу «байрактар».

А от невеликі дрони можуть оминати ешелоновану систему ППО, продовжує Олександр Коваленко, і їх можна використати з будь-якою метою, зокрема для знищення ворожої техніки та живої сили.

Невеликі та дешеві квадрокоптери DJI Mavic поширені на передовій © АР

Найчастіше на фронті нині використовують DJI Mavic — маленький китайський квадрокоптер, вартістю менше ніж дві тисячі доларів.

Але росіяни, каже Олександр Коваленко, теж мають такі дрони і використовують їх проти нас. Наша система ППО також малоефективна, і тут в пригоді стануть протидронові гармати та засоби радіоелектронної боротьби.

Саме тому останні тижні Олександр Ткаленко приділяє все більше часу не навчанню операторів, а розробленню засобів боротьби із малими ворожими дронами:

Український воїн із антидроновою гарматою неподалік Авдіївки, Донецька область. Квітень, 2023 року © AP / LIBKOS

— Зараз є велика потреба навіть не в самих безпілотниках, а в захисті від них. Для цього є антидронові куполи та гармати, але вони дуже дорогі. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб зробити максимально якісні і дешеві засоби, які зможе отримати будь-який підрозділ.

Як пояснюють у Міністерстві цифрової трансформації, дрони стали очима наших військових: це розвіддані, обґрунтовані рішення на полі бої і точні удари по позиціях ворога. Загалом безпілотники на війні виконують зараз три головні види завдань. Передусім, це розвідка за допомогою камер високої роздільної здатності. Отриману інформація використовують для планування операцій. По-друге, це коригування вогню артилерії в режимі реального часу. По-третє, це бойові дії, оскільки дрони самі можуть завдавати ударів різними видами озброєнь. Це зменшує втрати у війську.

Чим більше дронів на полі бою, — резюмують у відомстві, — тим менше втрат життів наших захисників

Антон Герелес вважає, що безпілотна авіація зробила війну динамічнішою. Якби не було дронів, то вона була би більш позиційною. Усі би окопалися і подовгу сиділи на місцях, адже не могли би швидко спланувати наступ без розвідданих. Крім того, дрони зробили артилерію точнішою і смертоноснішою, але це стосується обох сторін протистояння.

Олександр Коваленко вбачає ситуативний апогей у використанні дронів і певен, що незабаром зміниться тактика їхнього застосування, а роль безпілотної авіації зростатиме й надалі.

Військовий досвід у мирний час

Нині у світі дуже високий попит на розроблення в галузі безпілотної авіації, каже Антон Герелес. Наприклад, у кожному великому інвестиційному пакеті зараз є проєкти безпілотного аеротаксі і над ними працюють усі.

Українські військові управляють дронами. Бахмут, Донецька область. Квітень 2023 © AP / Libkos

На думку Олександра Коваленка, в українських виробників дронів зараз є гарні перспективи завдяки унікальному досвіду використання безпілотників у боях проти супротивника, який має перевагу в комплексах ППО.

Українці чудово воюють дронами, погоджується Олександр Ткаленко. Проте цивильні апарати суттєво відрізняються від військових конструкцією, програмним забезпеченням тощо. Усе виробництво дронів в Україні, резумує він, націлено зараз саме на військові потреби — і про цивільні поки не йдеться.

Антон Герелес: в Україні поки немає умов для повного циклу виробництва дронів © AP / Sergei Grits

В Україні поки немає умов для повного циклу виробництва дронів, погоджується Антон Герелес. Адже не виготовляються усі потрібні складники, зокрема системи керування та польотні контролери, які розробляють потужні світові компанії. Крім того, безпілотники, як і будь-яка сучасна техніка, потребують мікрочипів. Технології їх виробництва мають лічені компанії.

Проте решту елементів для дронів, на думку Антона Герелеса, могли б виробляти й українці, наприклад електронні безколекторні двигуни.

В Україні розвинуто виробництво великих гвинтів, продовжує Антон, але треба пришвидшити роботу над маленькими. Крім того, українці виготовляють надзвичайно якісний карбон — міцний і надлегкий матеріал для корпусу дронів. Але виробів з нього - наприклад, трубок, майже не роблять. А от найбільш сильні українські фахівці, на думку розробника, у програмному забезпеченні.

Виставка українських технологій в оборонній сфері. Київ, квітень, 2023 © AP / Hanna Arhirova

Як зауважує Олександр Ткаленко, якими якісними не були б українські дрони, сьогодні їх тільки розробляють. Провідні виробники безпілотників — це багатомільярдні компанії з великим штатом інженерів, конструкторів, дизайнерів та програмістів, котрі одразу закривають будь-яку прогалину, виправляються будь-що, що погано працює. Україна потребує часу, щоб вийти на такий рівень.

А ще, додає Антон Герелес, варто змінювати законодавство, щоб вільно отримувати складники для дронів і використовувати їх.

Як пояснюють у Міністерстві цифрової трансформації, українська влада пом'якшила закони на імпорт дронів та готується скасувати податки на їхні запчастини та обладнання. Зокрема, чинна постанова Fast track, яка прискорює та спрощує ввезення дронів та їхніх деталей на територію України у військовий час. Уже не потрібен на це додатковий дозвіл СБУ. Спрощена процедура допуску до використання зразків БПЛА.

Drone Hackathon — триденний показ-змагання для виробників дронів. Серпень 2022 © facebook.com/army.of.drones

Крім того, Мінцифри розшукує конструкторів та виробників дронів і допомагає їм реалізовувати проєкти. Близько 150 учасників долучилися до Drone Hackathon, ще 73 команди презентували свої стартапи в межах Drone Demo Day. Найперспективніші з них отримали фінансування, а деякі моделі вже пройшли випробовування на полігонах.