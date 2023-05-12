На потреби ЗСУ: Міноборони замовить танки українського виробництва «Оплот»

БРОНЬОВАНИЙ КУЛАК

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот», — повідомив очільник оборонного відомства Олексій Резніков під час поїздки на Харківщину.

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Під час візиту до Харківської області Міністр оборони України протестував сучасний український основний бойовий танк «Оплот», який важить 51 тонну. Опісля Олексій Резніков заявив, що було увалено рішення про замовлення цих вітчизняних танків для українського війська:

На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров’я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом

Міністр оборони України Олексій Резніков тестував танк «Оплот» на Харківщині © Facebook / Міністерство оборони України

Українські військові вже використовують німецькі танки Leopard 2 у зоні бойових дій. Про це повідомив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейєр під час свого візиту до України минулого тижня.

Прибули і всі обіцяні Великою Британією танки Challenger 2. Про це напередодні повідомив британський Міністр оборони Бен Уоллес.

Американські Abrams ЗСУ мають одержати на початку осені. До того часу мають завершити вишкіл українських армійців, які їх використовуватимуть для звільнення територій від окупантів.